Le Monde: Запад тайно поставит Украине F-16

09 января 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Запад не дает четкого ответа о количестве поставляемых истребителей F-16, передает Le Monde Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официального заявления о поставке западных истребителей F-16 на Украину не будет. Об этом сообщили во французской газете Le Monde. По информации издания, около 60 боевых самолетов будет отправлено на Украину тайно. «В любом случае официального объявления не будет», — сообщил французский военный источник в беседе с Le Monde . По его словам, о поставке истребителей станет известно, когда их будет видно на небе Украины. В материале отметили, что Запад не дает четкого ответа о количестве поставляемых F-16. По оценке западных военных, на Украину будет отправлено до 60 истребителей. Ранее сообщалось, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося, передает деловое издание «Взгляд». Немецкие журналисты сообщили, что Украина пойдет в новое наступление после получения F-16, передает «Национальная служба новостей». В издании Telegraph заявили, что старые самолеты F-16 из Нидерландов крайне опасны для ВСУ.

Официального заявления о поставке западных истребителей F-16 на Украину не будет. Об этом сообщили во французской газете Le Monde. По информации издания, около 60 боевых самолетов будет отправлено на Украину тайно. «В любом случае официального объявления не будет», — сообщил французский военный источник в беседе с Le Monde. По его словам, о поставке истребителей станет известно, когда их будет видно на небе Украины. В материале отметили, что Запад не дает четкого ответа о количестве поставляемых F-16. По оценке западных военных, на Украину будет отправлено до 60 истребителей. Ранее сообщалось, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося, передает деловое издание «Взгляд». Немецкие журналисты сообщили, что Украина пойдет в новое наступление после получения F-16, передает «Национальная служба новостей». В издании Telegraph заявили, что старые самолеты F-16 из Нидерландов крайне опасны для ВСУ.