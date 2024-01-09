Le Monde: Запад тайно поставит Украине F-16

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Запад не дает четкого ответа о количестве поставляемых истребителей  F-16, передает Le Monde Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Официального заявления о поставке западных истребителей F-16 на Украину не будет. Об этом сообщили во французской газете Le Monde. По информации издания, около 60 боевых самолетов будет отправлено на Украину тайно.

«В любом случае официального объявления не будет», — сообщил французский военный источник в беседе с Le Monde. По его словам, о поставке истребителей станет известно, когда их будет видно на небе Украины.

В материале отметили, что Запад не дает четкого ответа о количестве поставляемых F-16. По оценке западных военных, на Украину будет отправлено до 60 истребителей.

Ранее сообщалось, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося, передает деловое издание «Взгляд». Немецкие журналисты сообщили, что Украина пойдет в новое наступление после получения F-16, передает «Национальная служба новостей». В издании Telegraph заявили, что старые самолеты F-16 из Нидерландов крайне опасны для ВСУ.

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Официального заявления о поставке западных истребителей F-16 на Украину не будет. Об этом сообщили во французской газете Le Monde. По информации издания, около 60 боевых самолетов будет отправлено на Украину тайно. «В любом случае официального объявления не будет», — сообщил французский военный источник в беседе с Le Monde. По его словам, о поставке истребителей станет известно, когда их будет видно на небе Украины. В материале отметили, что Запад не дает четкого ответа о количестве поставляемых F-16. По оценке западных военных, на Украину будет отправлено до 60 истребителей. Ранее сообщалось, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося, передает деловое издание «Взгляд». Немецкие журналисты сообщили, что Украина пойдет в новое наступление после получения F-16, передает «Национальная служба новостей». В издании Telegraph заявили, что старые самолеты F-16 из Нидерландов крайне опасны для ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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