Прокуратура отчитала дорожников за плохую уборку снега в Екатеринбурге

09 января 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль уборку снега в уральской столице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура раскритиковала дорожные службы за некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Ведомство выявило многочисленные нарушения по уборке снега на автомобильных дорогах города, очисткой которых должна заниматься горадминистрация. Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Накануне, 8 января 2024 года, прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой и оперативным сотрудником прокуратуры города с участием сотрудников ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу проведены совместные выездные мероприятия по проверке качества уборки улично-дорожной сети. В связи с выявленными многочисленными нарушениями действующего законодательства в данной сфере прокуратурой города в адрес главы Екатеринбурга внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства. За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в уральскую столицу пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление, из-за чего на улицах Екатеринбурга образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Город встал в 11-балльные пробки, а цены на такси выросли почти в три раза. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура раскритиковала дорожные службы за некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Ведомство выявило многочисленные нарушения по уборке снега на автомобильных дорогах города, очисткой которых должна заниматься горадминистрация. Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Накануне, 8 января 2024 года, прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой и оперативным сотрудником прокуратуры города с участием сотрудников ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу проведены совместные выездные мероприятия по проверке качества уборки улично-дорожной сети. В связи с выявленными многочисленными нарушениями действующего законодательства в данной сфере прокуратурой города в адрес главы Екатеринбурга внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства. За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в уральскую столицу пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление, из-за чего на улицах Екатеринбурга образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Город встал в 11-балльные пробки, а цены на такси выросли почти в три раза. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU.