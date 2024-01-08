08 января 2024
07 января 2024

Власти призывают пермяков сдать новогодние елки на переработку

Новогодние елки на переработку принимает пермская компания «Буматика»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние украшения. Екатеринбург, елка, новогодние украшения, елочные игрушки
Новогодняя ель послужит и после праздников Фото:

Пермские власти призывают жителей не выбрасывать живые новогодние ели на мусорку. Деревья можно сдать на переработку в компанию «Буматика», сообщают в правительстве Пермского края.

«Не спешите выбрасывать елку — сдайте ее на переработку и поучаствуйте в акции „Елки-иголки“ с 8 по 24 января. К волонтерской инициативе смогут присоединиться жители столицы Прикамья, Пермского муниципального округа, Лысьвы, Добрянки и Краснокамска», — сообщается в telegram-канале правительства региона. В других городах и поселках ели можно оставить на контейнерных площадках.

При переработке деревья раздробят, а щепки используют для защиты почвы от сорняков и промерзания, уточняют в «Буматике». Также щепу используют при создании экотроп. Новогодние ели без украшений и мишуры принимают в пунктах «Разделяю сердцем»:

  • Пермь: Экодом на Б.Гагарина, 65; Транспортная, 8; Школьная, 16В
  • Краснокамск: Коммунистическая, 23/2; Сосновая Горка, 3/2
  • Добрянка: Розы Люксембург, 68Г
  • Лысьва: Смышляева, 40А; Суворова, 7; Кошевого, 7

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Пермские власти призывают жителей не выбрасывать живые новогодние ели на мусорку. Деревья можно сдать на переработку в компанию «Буматика», сообщают в правительстве Пермского края. «Не спешите выбрасывать елку — сдайте ее на переработку и поучаствуйте в акции „Елки-иголки“ с 8 по 24 января. К волонтерской инициативе смогут присоединиться жители столицы Прикамья, Пермского муниципального округа, Лысьвы, Добрянки и Краснокамска», — сообщается в telegram-канале правительства региона. В других городах и поселках ели можно оставить на контейнерных площадках. При переработке деревья раздробят, а щепки используют для защиты почвы от сорняков и промерзания, уточняют в «Буматике». Также щепу используют при создании экотроп. Новогодние ели без украшений и мишуры принимают в пунктах «Разделяю сердцем»:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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