Власти призывают пермяков сдать новогодние елки на переработку

Пермские власти призывают жителей не выбрасывать живые новогодние ели на мусорку. Деревья можно сдать на переработку в компанию «Буматика», сообщают в правительстве Пермского края.
«Не спешите выбрасывать елку — сдайте ее на переработку и поучаствуйте в акции „Елки-иголки“ с 8 по 24 января. К волонтерской инициативе смогут присоединиться жители столицы Прикамья, Пермского муниципального округа, Лысьвы, Добрянки и Краснокамска», — сообщается в telegram-канале правительства региона. В других городах и поселках ели можно оставить на контейнерных площадках.
При переработке деревья раздробят, а щепки используют для защиты почвы от сорняков и промерзания, уточняют в «Буматике». Также щепу используют при создании экотроп. Новогодние ели без украшений и мишуры принимают в пунктах «Разделяю сердцем»:
- Пермь: Экодом на Б.Гагарина, 65; Транспортная, 8; Школьная, 16В
- Краснокамск: Коммунистическая, 23/2; Сосновая Горка, 3/2
- Добрянка: Розы Люксембург, 68Г
- Лысьва: Смышляева, 40А; Суворова, 7; Кошевого, 7
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.