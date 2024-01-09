Челябинец незаконно получил 1,4 млн рублей маткапитала

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Мужчина предоставил в ПФР заведомо ложные сведения об использовании маткапитала Фото:

Житель Челябинска получил маткапитал в размере 1,4 млн рублей, предоставив Пенсионному фонду (ПФР) ложные сведения об использовании средств. Об этом 9 января URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, в период с сентября 2019 по июль 2021 года обвиняемый похитил деньги, сообщив ПФР заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств маткапитала. Деньги он перевел КПК „ЮжУралФинанс“ по сговору с руководителем организации в счет долга по займу на строительство дома. Средствами соучастники распорядились по своему усмотрению», — уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) направлено в суд. Ущерб в размере 1,4 млн рублей возмещен фонду. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении еще шести фигурантов продолжается.

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Житель Челябинска получил маткапитал в размере 1,4 млн рублей, предоставив Пенсионному фонду (ПФР) ложные сведения об использовании средств. Об этом 9 января URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, в период с сентября 2019 по июль 2021 года обвиняемый похитил деньги, сообщив ПФР заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств маткапитала. Деньги он перевел КПК „ЮжУралФинанс“ по сговору с руководителем организации в счет долга по займу на строительство дома. Средствами соучастники распорядились по своему усмотрению», — уточнили в пресс-службе. Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) направлено в суд. Ущерб в размере 1,4 млн рублей возмещен фонду. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении еще шести фигурантов продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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