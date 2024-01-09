Челябинец незаконно получил 1,4 млн рублей маткапитала

Мужчина предоставил в ПФР заведомо ложные сведения об использовании маткапитала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинска получил маткапитал в размере 1,4 млн рублей, предоставив Пенсионному фонду (ПФР) ложные сведения об использовании средств. Об этом 9 января URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, в период с сентября 2019 по июль 2021 года обвиняемый похитил деньги, сообщив ПФР заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств маткапитала. Деньги он перевел КПК „ЮжУралФинанс“ по сговору с руководителем организации в счет долга по займу на строительство дома. Средствами соучастники распорядились по своему усмотрению», — уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) направлено в суд. Ущерб в размере 1,4 млн рублей возмещен фонду. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении еще шести фигурантов продолжается.