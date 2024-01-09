Шойгу назвал ключевую задачу Минобороны

Шойгу: ключевая задача Минобороны — высокий уровень боеготовности ядерной триады
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Продолжение оснащения армии и флота современным вооружением является одной из задач Минобороны, заявил Сергей Шойгу Фото:

Поддержание самого высокого уровня боеготовности ядерной триады является одной их ключевых задач Минобороны РФ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Среди других задач он отметил продолжение оснащения армии и флота современным вооружением, включая основанные на технологиях искусственного интеллекта. Минобороны также сосредоточит усилия на снабжении войск, участвующих в СВО, заключил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что ВС России продолжат последовательное достижение целей специальной военной операции на Украине. Об этом высказался на селекторном совещании с руководящим составом ВС России, передает RT.

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Поддержание самого высокого уровня боеготовности ядерной триады является одной их ключевых задач Минобороны РФ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Среди других задач он отметил продолжение оснащения армии и флота современным вооружением, включая основанные на технологиях искусственного интеллекта. Минобороны также сосредоточит усилия на снабжении войск, участвующих в СВО, заключил Шойгу. Ранее Шойгу заявил, что ВС России продолжат последовательное достижение целей специальной военной операции на Украине. Об этом высказался на селекторном совещании с руководящим составом ВС России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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