08 января 2024

В Сургуте полиция поймала мужчин, которые устроили потасовку на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Участники конфликта задержаны до выяснения обстоятельств Фото:

В Сургуте сотрудники полиции на улице Никольской задержали участников потасовки, они пытались скрыться от правоохранителей на автомобилях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На улице Профсоюзов в районе ОВМ [произошел конфликт]. Двое из участников инцидента были на автомобилях и пытались скрыться», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Участников конфликта задержали сотрудники ГИБДД на улице Никольской. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства.

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В Сургуте сотрудники полиции на улице Никольской задержали участников потасовки, они пытались скрыться от правоохранителей на автомобилях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На улице Профсоюзов в районе ОВМ [произошел конфликт]. Двое из участников инцидента были на автомобилях и пытались скрыться», — рассказали в пресс-службе УМВД. Участников конфликта задержали сотрудники ГИБДД на улице Никольской. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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