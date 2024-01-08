В Сургуте полиция поймала мужчин, которые устроили потасовку на улице

09 января 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Участники конфликта задержаны до выяснения обстоятельств Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте сотрудники полиции на улице Никольской задержали участников потасовки, они пытались скрыться от правоохранителей на автомобилях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На улице Профсоюзов в районе ОВМ [произошел конфликт]. Двое из участников инцидента были на автомобилях и пытались скрыться», — рассказали в пресс-службе УМВД. Участников конфликта задержали сотрудники ГИБДД на улице Никольской. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В Сургуте сотрудники полиции на улице Никольской задержали участников потасовки, они пытались скрыться от правоохранителей на автомобилях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На улице Профсоюзов в районе ОВМ [произошел конфликт]. Двое из участников инцидента были на автомобилях и пытались скрыться», — рассказали в пресс-службе УМВД. Участников конфликта задержали сотрудники ГИБДД на улице Никольской. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства.