Происшествия Украинский дрон атаковал нефтебазу в Орле. Фото 09 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Беспилотник ударил по резервуару сна территории нефтебазы, сообщили в СМИ Фото: Министерство обороны Великобритании В Орле украинский дрон-камикадзе пытался атаковать территорию нефтебазы «Орелнефтепродукт». Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, новости». «Бесплотник ударил по резервуару на территории нефтебазы, но возгорания не последовало», — передает telegram-канал. Уточняется, что информации о пострадавших пока нет. Кроме того, очевидцы сообщают о еще одном БПЛА, который летит в сторону Орла. Об этом написали на канале Baza. Обновлено 16:57: По данным telegram-канала 112, при происшествии пострадали два человека. Они получили порезы из-за разбитого остекления на заводе. Фото: telegram-канал «Осторожно, новости», https://t.me/ostorozhno_novosti/22441 В Орле украинский дрон-камикадзе пытался атаковать территорию нефтебазы «Орелнефтепродукт». Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, новости». «Бесплотник ударил по резервуару на территории нефтебазы, но возгорания не последовало», — передает telegram-канал. Уточняется, что информации о пострадавших пока нет. Кроме того, очевидцы сообщают о еще одном БПЛА, который летит в сторону Орла. Об этом написали на канале Baza. Обновлено 16:57: По данным telegram-канала 112, при происшествии пострадали два человека. Они получили порезы из-за разбитого остекления на заводе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям