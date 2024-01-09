Украинский дрон атаковал нефтебазу в Орле. Фото

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, бла,  дрон,  stock
Беспилотник ударил по резервуару сна территории нефтебазы, сообщили в СМИ Фото:

В Орле украинский дрон-камикадзе пытался атаковать территорию нефтебазы «Орелнефтепродукт». Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, новости».

«Бесплотник ударил по резервуару на территории нефтебазы, но возгорания не последовало», — передает telegram-канал. Уточняется, что информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, очевидцы сообщают о еще одном БПЛА, который летит в сторону Орла. Об этом написали на канале Baza.

Обновлено 16:57:

По данным telegram-канала 112, при происшествии пострадали два человека. Они получили порезы из-за разбитого остекления на заводе.

Фото:

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В Орле украинский дрон-камикадзе пытался атаковать территорию нефтебазы «Орелнефтепродукт». Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, новости». «Бесплотник ударил по резервуару на территории нефтебазы, но возгорания не последовало», — передает telegram-канал. Уточняется, что информации о пострадавших пока нет. Кроме того, очевидцы сообщают о еще одном БПЛА, который летит в сторону Орла. Об этом написали на канале Baza. Обновлено 16:57: По данным telegram-канала 112, при происшествии пострадали два человека. Они получили порезы из-за разбитого остекления на заводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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