Беспилотник ударил по резервуару сна территории нефтебазы, сообщили в СМИ
В Орле украинский дрон-камикадзе пытался атаковать территорию нефтебазы «Орелнефтепродукт». Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, новости».
«Бесплотник ударил по резервуару на территории нефтебазы, но возгорания не последовало», — передает telegram-канал. Уточняется, что информации о пострадавших пока нет.
Кроме того, очевидцы сообщают о еще одном БПЛА, который летит в сторону Орла. Об этом написали на канале Baza.
Обновлено 16:57:
По данным telegram-канала 112, при происшествии пострадали два человека. Они получили порезы из-за разбитого остекления на заводе.
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