Общество Здоровье В ВОЗ заявили, что ВИЧ стал менее опасен для людей Представитель ВОЗ Вуйнович: ВИЧ перестал быть болезнью, сразу убивающей человека 09 января 2024 в 17:03 Размер текста - 17 + ВИЧ стал нести меньше угрозы для человека, чем раньше, заявили в ВОЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) перестал быть болезнью, которая быстро убивает инфицированного. Об этом заявила спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. «ВИЧ больше не считается заболеванием, которое сразу убивает своего хозяина, человека, и которое очень быстро переносится», — сказала Мелита Вуйнович. Ее слова передает ТАСС. Тем не менее она призвала не забывать о мерах лечения и профилактики заболевания. Спецпредставитель напомнила, что ВИЧ может появиться из-за употребления инъекционных наркотиков и беспорядочных половых связей. Ранее в ВОЗ заявили, что ВИЧ наиболее распространен в Европейском регионе. По словам экспертов, это связано с тем, что европецы очень поздно обращаются за медицинской помощью, пишет Life . Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) перестал быть болезнью, которая быстро убивает инфицированного. Об этом заявила спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. «ВИЧ больше не считается заболеванием, которое сразу убивает своего хозяина, человека, и которое очень быстро переносится», — сказала Мелита Вуйнович. Ее слова передает ТАСС. Тем не менее она призвала не забывать о мерах лечения и профилактики заболевания. Спецпредставитель напомнила, что ВИЧ может появиться из-за употребления инъекционных наркотиков и беспорядочных половых связей. Ранее в ВОЗ заявили, что ВИЧ наиболее распространен в Европейском регионе. По словам экспертов, это связано с тем, что европецы очень поздно обращаются за медицинской помощью, пишет Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям