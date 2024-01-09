Тюменцы назвали главные недостатки городских катков

Тюменцы жалуются на качество льда на катках и высокие цены за прокат инвентаря

09 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В список жалоб попали также не заточенные коньки и грубость персонала Фото: Денис Моргунов © URA.RU Активный отдых тюменцев в праздничные дни испортили ямы на льду катков и неубранный снег. Редакция URA.RU собрала жалобы горожан и узнала, где тюменцам меньше всего понравилось кататься на коньках. Каток на Цветном бульваре В праздники горожанам не понравились ямы на льду, нерасчищенный снег и большие очереди в пункт проката. У гостей города каток на Цветном вызвал неоднозначные ощущения скученности и хаоса. Каток на набережной у «Конторы пароходства» Здесь проблемы те же, что и у катка на Цветном — снег на льду и ямы. Только главной причиной плохого льда горожане называли подростков, которые своей манерой катания и создавали выбоины. Также тюменцы чаще всего жаловались на обилие снежного покрова, правда отмечая, что благодаря ему падение мягче. Воронинские горки На ледовой арене «Титан» главная претензия у катающихся — грубость персонала и завышенные цены на прокат. Еще тюменцам не понравилось, что катания для горожан и тренировки хоккеистов и фигуристов проходили в одно время и не были никак разграничены. Каток возле моста Влюбленных Еще один каток на набережной реки Туры вызвал шквал негативных комментариев среди посетителей. Кроме ям тюменцы отмечали неровный лед волнами и хлипкие бортики. А коньки, взятые напрокат, были не заточены.

Активный отдых тюменцев в праздничные дни испортили ямы на льду катков и неубранный снег. Редакция URA.RU собрала жалобы горожан и узнала, где тюменцам меньше всего понравилось кататься на коньках. Каток на Цветном бульваре В праздники горожанам не понравились ямы на льду, нерасчищенный снег и большие очереди в пункт проката. У гостей города каток на Цветном вызвал неоднозначные ощущения скученности и хаоса. Каток на набережной у «Конторы пароходства» Здесь проблемы те же, что и у катка на Цветном — снег на льду и ямы. Только главной причиной плохого льда горожане называли подростков, которые своей манерой катания и создавали выбоины. Также тюменцы чаще всего жаловались на обилие снежного покрова, правда отмечая, что благодаря ему падение мягче. Воронинские горки На ледовой арене «Титан» главная претензия у катающихся — грубость персонала и завышенные цены на прокат. Еще тюменцам не понравилось, что катания для горожан и тренировки хоккеистов и фигуристов проходили в одно время и не были никак разграничены. Каток возле моста Влюбленных Еще один каток на набережной реки Туры вызвал шквал негативных комментариев среди посетителей. Кроме ям тюменцы отмечали неровный лед волнами и хлипкие бортики. А коньки, взятые напрокат, были не заточены.