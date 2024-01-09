В Пермском крае умерла заслуженная артистка РФ

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Прощание пройдет 10 января в театре Фото:

В Чайковском (Пермский край) скончалась заслуженная артистка России Инесса Муран. Об этом сообщается в группе Чайковского театра драма и комедии.

«Невосполнимая утрата. Не стало артистки драмы, ведущего мастера сцены, заслуженной артистки Российской Федерации Инессы Викторовны Муран», — сообщается в группе. Прощание с актрисой пройдет 10 января в театре.

Муран приехала в Чайковский из Геленджика, где также выступала в театре. В 2009 году за заслуги в области искусства присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Главы и дума города награждали актрису благодарственными письмами и почетными грамотами. Коллеги вспоминают Муран как невероятно одаренную, талантливую, искреннюю и любимую зрителями актрису.

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В Чайковском (Пермский край) скончалась заслуженная артистка России Инесса Муран. Об этом сообщается в группе Чайковского театра драма и комедии. «Невосполнимая утрата. Не стало артистки драмы, ведущего мастера сцены, заслуженной артистки Российской Федерации Инессы Викторовны Муран», — сообщается в группе. Прощание с актрисой пройдет 10 января в театре. Муран приехала в Чайковский из Геленджика, где также выступала в театре. В 2009 году за заслуги в области искусства присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Главы и дума города награждали актрису благодарственными письмами и почетными грамотами. Коллеги вспоминают Муран как невероятно одаренную, талантливую, искреннюю и любимую зрителями актрису.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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