В Пермском крае умерла заслуженная артистка РФ

В Чайковском (Пермский край) скончалась заслуженная артистка России Инесса Муран. Об этом сообщается в группе Чайковского театра драма и комедии.
«Невосполнимая утрата. Не стало артистки драмы, ведущего мастера сцены, заслуженной артистки Российской Федерации Инессы Викторовны Муран», — сообщается в группе. Прощание с актрисой пройдет 10 января в театре.
Муран приехала в Чайковский из Геленджика, где также выступала в театре. В 2009 году за заслуги в области искусства присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Главы и дума города награждали актрису благодарственными письмами и почетными грамотами. Коллеги вспоминают Муран как невероятно одаренную, талантливую, искреннюю и любимую зрителями актрису.
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