Екатеринбург встал в 10-балльные пробки. Скрин

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Пробки в Екатеринбурге, пробка, вечер
Горожане вынуждены стояться в 10-балльных пробках Фото:

Екатеринбург застрял в заторах. Согласно данным «Яндекс.Картам», пробки составляют 10 баллов.

Самая напряженная ситуация в центре города. Движение замедлилось на всех дорогах во всех направлениях. Снег, который дорожники не успели расчистить с дорожного полотна, скопился на дороге, тем самым создавая трудности как для автомобилистов, так и для пешеходов.

За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Однако в первый рабочий день после новогодних выходных горожане столкнулись с некачественной уборкой снега на дорогах. В связи с этим мэр Екатеринбурга подвергся критике со стороны прокуратуры. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбург застрял в заторах. Согласно данным «Яндекс.Картам», пробки составляют 10 баллов. Самая напряженная ситуация в центре города. Движение замедлилось на всех дорогах во всех направлениях. Снег, который дорожники не успели расчистить с дорожного полотна, скопился на дороге, тем самым создавая трудности как для автомобилистов, так и для пешеходов. За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Однако в первый рабочий день после новогодних выходных горожане столкнулись с некачественной уборкой снега на дорогах. В связи с этим мэр Екатеринбурга подвергся критике со стороны прокуратуры. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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