Екатеринбург встал в 10-балльные пробки. Скрин

09 января 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Горожане вынуждены стояться в 10-балльных пробках Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбург застрял в заторах. Согласно данным «Яндекс.Картам», пробки составляют 10 баллов. Самая напряженная ситуация в центре города. Движение замедлилось на всех дорогах во всех направлениях. Снег, который дорожники не успели расчистить с дорожного полотна, скопился на дороге, тем самым создавая трудности как для автомобилистов, так и для пешеходов. За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Однако в первый рабочий день после новогодних выходных горожане столкнулись с некачественной уборкой снега на дорогах. В связи с этим мэр Екатеринбурга подвергся критике со стороны прокуратуры. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU. Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU

Екатеринбург застрял в заторах. Согласно данным «Яндекс.Картам», пробки составляют 10 баллов. Самая напряженная ситуация в центре города. Движение замедлилось на всех дорогах во всех направлениях. Снег, который дорожники не успели расчистить с дорожного полотна, скопился на дороге, тем самым создавая трудности как для автомобилистов, так и для пешеходов. За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Однако в первый рабочий день после новогодних выходных горожане столкнулись с некачественной уборкой снега на дорогах. В связи с этим мэр Екатеринбурга подвергся критике со стороны прокуратуры. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU.