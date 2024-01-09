В Курганской области пройдет фестиваль чая

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Открытие ресторана китайской кухни "Дружба". Екатеринбург , чайник, чайная церемония, чай, чаепитие
Чайный фестиваль пройдет в селе Чаши 28 января Фото:

В Курганской области в конце января пройдет фестиваль «Зауральский чай» в селе Чаши Каргапольского муниципального округа. Об этом сообщается на сайте Курганского областного отделения Русского Географического Общества, являющегося одним из организаторов мероприятия.

«28 января 2024 года в селе Чаши состоится чайный фестиваль „Зауральский чай“. Фестиваль проводится третий год подряд. Участники и гости фестиваля смогут попробовать самые разные виды и сорта зауральского чая, а также выставить на чайной ярмарке свои собственные фирменные чаи и сладости», — говорится в сообщении. Также организаторами выступают администрация Каргапольского округа и Управление культуры региона.

Впервые чайный фестиваль состоялся в 2022 году в рабочем поселке Каргаполье. В прошлом году мероприятие прошло в селе Усть-Миасское. В программе ожидаются мастер-классы, дегустация чая, викторины, концерты и различные игры и конкурсы.

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В Курганской области в конце января пройдет фестиваль «Зауральский чай» в селе Чаши Каргапольского муниципального округа. Об этом сообщается на сайте Курганского областного отделения Русского Географического Общества, являющегося одним из организаторов мероприятия. «28 января 2024 года в селе Чаши состоится чайный фестиваль „Зауральский чай“. Фестиваль проводится третий год подряд. Участники и гости фестиваля смогут попробовать самые разные виды и сорта зауральского чая, а также выставить на чайной ярмарке свои собственные фирменные чаи и сладости», — говорится в сообщении. Также организаторами выступают администрация Каргапольского округа и Управление культуры региона. Впервые чайный фестиваль состоялся в 2022 году в рабочем поселке Каргаполье. В прошлом году мероприятие прошло в селе Усть-Миасское. В программе ожидаются мастер-классы, дегустация чая, викторины, концерты и различные игры и конкурсы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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