Shot: яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде. Фото

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Очевидцы спасли тонущих россиян и тайцев Фото:

Рядом с островом Пхукет затонула яхта, на борту которой находились шесть российских туристов и трое граждан Таиланда, входящих в состав экипажа. На помощь терпящим бедствие пришло стоявшее у причала судно Panwa Princess, всех удалось спасти, пишет telegram-канал Shot.

«Судно под названием Martini отправилось в плавание на морскую прогулку вдоль острова Пхукет. На борту находилось девять человек: шестеро граждан России и трое граждан Таиланда (капитан и члены экипажа). Яхта начала идти ко дну из-за прорыва одной из труб в моторном отсеке», — пишет Shot.

Очевидцы спасли тонущих россиян и тайцев. Пострадавших нет. Сотрудники туристической полиции организовали расследование.

Фото:

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Рядом с островом Пхукет затонула яхта, на борту которой находились шесть российских туристов и трое граждан Таиланда, входящих в состав экипажа. На помощь терпящим бедствие пришло стоявшее у причала судно Panwa Princess, всех удалось спасти, пишет telegram-канал Shot. «Судно под названием Martini отправилось в плавание на морскую прогулку вдоль острова Пхукет. На борту находилось девять человек: шестеро граждан России и трое граждан Таиланда (капитан и члены экипажа). Яхта начала идти ко дну из-за прорыва одной из труб в моторном отсеке», — пишет Shot. Очевидцы спасли тонущих россиян и тайцев. Пострадавших нет. Сотрудники туристической полиции организовали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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