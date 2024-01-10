Рядом с островом Пхукет затонула яхта, на борту которой находились шесть российских туристов и трое граждан Таиланда, входящих в состав экипажа. На помощь терпящим бедствие пришло стоявшее у причала судно Panwa Princess, всех удалось спасти, пишет telegram-канал Shot.
«Судно под названием Martini отправилось в плавание на морскую прогулку вдоль острова Пхукет. На борту находилось девять человек: шестеро граждан России и трое граждан Таиланда (капитан и члены экипажа). Яхта начала идти ко дну из-за прорыва одной из труб в моторном отсеке», — пишет Shot.
Очевидцы спасли тонущих россиян и тайцев. Пострадавших нет. Сотрудники туристической полиции организовали расследование.
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