Shot: яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде. Фото

10 января 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Очевидцы спасли тонущих россиян и тайцев Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Рядом с островом Пхукет затонула яхта, на борту которой находились шесть российских туристов и трое граждан Таиланда, входящих в состав экипажа. На помощь терпящим бедствие пришло стоявшее у причала судно Panwa Princess, всех удалось спасти, пишет telegram-канал Shot. «Судно под названием Martini отправилось в плавание на морскую прогулку вдоль острова Пхукет. На борту находилось девять человек: шестеро граждан России и трое граждан Таиланда (капитан и члены экипажа). Яхта начала идти ко дну из-за прорыва одной из труб в моторном отсеке», — пишет Shot. Очевидцы спасли тонущих россиян и тайцев. Пострадавших нет. Сотрудники туристической полиции организовали расследование. Фото: telegram-канал Shot, https://t.me/shot_shot/61240

Рядом с островом Пхукет затонула яхта, на борту которой находились шесть российских туристов и трое граждан Таиланда, входящих в состав экипажа. На помощь терпящим бедствие пришло стоявшее у причала судно Panwa Princess, всех удалось спасти, пишет telegram-канал Shot. «Судно под названием Martini отправилось в плавание на морскую прогулку вдоль острова Пхукет. На борту находилось девять человек: шестеро граждан России и трое граждан Таиланда (капитан и члены экипажа). Яхта начала идти ко дну из-за прорыва одной из труб в моторном отсеке», — пишет Shot. Очевидцы спасли тонущих россиян и тайцев. Пострадавших нет. Сотрудники туристической полиции организовали расследование.