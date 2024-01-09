09 января 2024

«Почта России»: в морозы пенсию разносят более 2000 пермских почтальонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, почтальон
Почтальонам рекомендуется делать перерывы в работе Фото:

В Пермском крае более 2000 почтальонов разносят пенсию и письма в период аномальных морозов. Почтовые отделения в регионе начали свою работу 2 января.

«Несмотря на аномальные морозы все пермяки получают пенсию вовремя. Для этого в крае ежедневно работает более 2000 почтальонов. В 2024 году отделения „Почты России“ начали работать 2 января», — рассказали в пресс-службе организации.

В «Почте России» отмечают, что для того, чтобы почтальоны не замерзли в морозы, их возят на автомобилях. Тем, кто разносит почту в многоквартирных домах, рекомендовано делать перерывы для исключения обморожений.

Ранее URA.RU сообщало, что во вторую неделю года в Пермском крае наступили аномальные морозы. Отклонение температуры от нормы составляет 9-11 градусов.

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В Пермском крае более 2000 почтальонов разносят пенсию и письма в период аномальных морозов. Почтовые отделения в регионе начали свою работу 2 января. «Несмотря на аномальные морозы все пермяки получают пенсию вовремя. Для этого в крае ежедневно работает более 2000 почтальонов. В 2024 году отделения „Почты России“ начали работать 2 января», — рассказали в пресс-службе организации. В «Почте России» отмечают, что для того, чтобы почтальоны не замерзли в морозы, их возят на автомобилях. Тем, кто разносит почту в многоквартирных домах, рекомендовано делать перерывы для исключения обморожений. Ранее URA.RU сообщало, что во вторую неделю года в Пермском крае наступили аномальные морозы. Отклонение температуры от нормы составляет 9-11 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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