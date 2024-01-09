«Почта России»: в морозы пенсию разносят более 2000 пермских почтальонов

10 января 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Почтальонам рекомендуется делать перерывы в работе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Пермском крае более 2000 почтальонов разносят пенсию и письма в период аномальных морозов. Почтовые отделения в регионе начали свою работу 2 января. «Несмотря на аномальные морозы все пермяки получают пенсию вовремя. Для этого в крае ежедневно работает более 2000 почтальонов. В 2024 году отделения „Почты России“ начали работать 2 января», — рассказали в пресс-службе организации. В «Почте России» отмечают, что для того, чтобы почтальоны не замерзли в морозы, их возят на автомобилях. Тем, кто разносит почту в многоквартирных домах, рекомендовано делать перерывы для исключения обморожений. Ранее URA.RU сообщало, что во вторую неделю года в Пермском крае наступили аномальные морозы. Отклонение температуры от нормы составляет 9-11 градусов.

В Пермском крае более 2000 почтальонов разносят пенсию и письма в период аномальных морозов. Почтовые отделения в регионе начали свою работу 2 января. «Несмотря на аномальные морозы все пермяки получают пенсию вовремя. Для этого в крае ежедневно работает более 2000 почтальонов. В 2024 году отделения „Почты России“ начали работать 2 января», — рассказали в пресс-службе организации. В «Почте России» отмечают, что для того, чтобы почтальоны не замерзли в морозы, их возят на автомобилях. Тем, кто разносит почту в многоквартирных домах, рекомендовано делать перерывы для исключения обморожений. Ранее URA.RU сообщало, что во вторую неделю года в Пермском крае наступили аномальные морозы. Отклонение температуры от нормы составляет 9-11 градусов.