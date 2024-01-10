Текслер отметил важность развития производств для продовольственной безопасности челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита оценил работу логистического центра компании «Макфа» и животноводческого комплекса «Племзавод». Особенностью комплексов стало использование высоких технологий и роботизированных процессов, передает корреспондент URA.RU.

«Логистический центр все обрабатывает в абсолютно автоматическом режиме: один оператор обеспечивает работу 27 тысяч палет. „Племзавод“ — тоже важный большой крупный инвестиционный проект, который также обеспечен и господдержкой. Большой доильный комплекс, новая современная ферма, которая имеет перспективы развития», — передает корреспондент слова Текслера.

Губернатор отметил, что «Макфа» увеличила рост объемов производства на 25% за несколько лет при предоставлении производству льготных пятипроцентных кредитов. Накануне завершилось строительство и логистического комплекса, в рамках инвестиционной программы. Всего в автоматизированный центр было вложено 4,6 млрд рублей, 2,2 млрд из них на макаронные линии и два млрд на строительство.

Крупным инвестиционным проектом стал и «Племзавод», получающий 25% субсидий из бюджета региона на капительные расходы. В планах предприятия увеличить поголовье молочного стада с 1700 до 3200, а молока с 45 до 100 тонн. Текслер считает увеличение объемов производства молока, круп и макарон важнейшей задачей, которая позволит обеспечить продовольственную безопасность челябинцев.

В рамках визита Текслер обсудил дальнейшую помощь аграриям в развитии предпрятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автоматизация позволяет заменить цех рабочих несколькими операторами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер оценил работу крупных агропредприятий региона с применением роботизации и IT-технологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU