Челябинский губернатор Текслер посетил ведущие агропредприятия региона. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на АО Ордена Трудового Красного Знамени «Племенной завод». Челябинск, текслер алексей
Текслер отметил важность развития производств для продовольственной безопасности челябинцев Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита оценил работу логистического центра компании «Макфа» и животноводческого комплекса «Племзавод». Особенностью комплексов стало использование высоких технологий и роботизированных процессов, передает корреспондент URA.RU.

«Логистический центр все обрабатывает в абсолютно автоматическом режиме: один оператор обеспечивает работу 27 тысяч палет. „Племзавод“ — тоже важный большой крупный инвестиционный проект, который также обеспечен и господдержкой. Большой доильный комплекс, новая современная ферма, которая имеет перспективы развития», — передает корреспондент слова Текслера.

Губернатор отметил, что «Макфа» увеличила рост объемов производства на 25% за несколько лет при предоставлении производству льготных пятипроцентных кредитов. Накануне завершилось строительство и логистического комплекса, в рамках инвестиционной программы. Всего в автоматизированный центр было вложено 4,6 млрд рублей, 2,2 млрд из них на макаронные линии и два млрд на строительство.

Крупным инвестиционным проектом стал и «Племзавод», получающий 25% субсидий из бюджета региона на капительные расходы. В планах предприятия увеличить поголовье молочного стада с 1700 до 3200, а молока с 45 до 100 тонн. Текслер считает увеличение объемов производства молока, круп и макарон важнейшей задачей, которая позволит обеспечить продовольственную безопасность челябинцев.

Алексей Текслер на АО Ордена Трудового Красного Знамени «Племенной завод». Челябинск
В рамках визита Текслер обсудил дальнейшую помощь аграриям в развитии предпрятий
Фото:
Алексей Текслер на АО Ордена Трудового Красного Знамени «Племенной завод». Челябинск
Автоматизация позволяет заменить цех рабочих несколькими операторами
Фото:
Алексей Текслер на АО Ордена Трудового Красного Знамени «Племенной завод». Челябинск
Текслер оценил работу крупных агропредприятий региона с применением роботизации и IT-технологий
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита оценил работу логистического центра компании «Макфа» и животноводческого комплекса «Племзавод». Особенностью комплексов стало использование высоких технологий и роботизированных процессов, передает корреспондент URA.RU. «Логистический центр все обрабатывает в абсолютно автоматическом режиме: один оператор обеспечивает работу 27 тысяч палет. „Племзавод“ — тоже важный большой крупный инвестиционный проект, который также обеспечен и господдержкой. Большой доильный комплекс, новая современная ферма, которая имеет перспективы развития», — передает корреспондент слова Текслера. Губернатор отметил, что «Макфа» увеличила рост объемов производства на 25% за несколько лет при предоставлении производству льготных пятипроцентных кредитов. Накануне завершилось строительство и логистического комплекса, в рамках инвестиционной программы. Всего в автоматизированный центр было вложено 4,6 млрд рублей, 2,2 млрд из них на макаронные линии и два млрд на строительство. Крупным инвестиционным проектом стал и «Племзавод», получающий 25% субсидий из бюджета региона на капительные расходы. В планах предприятия увеличить поголовье молочного стада с 1700 до 3200, а молока с 45 до 100 тонн. Текслер считает увеличение объемов производства молока, круп и макарон важнейшей задачей, которая позволит обеспечить продовольственную безопасность челябинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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