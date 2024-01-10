Свердловская область попала в топ регионов, где сильно подорожали автомобили

10 января 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге по увеличению стоимости автомобилей за 2023 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область попала в топ-5 регионов, где средняя стоимость новых автомобилей увеличилась сильнее всего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру».



«Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге по увеличению средней стоимости новых автомобилей. Рост составил 82,2%, а средняя стоимость достигла 3,1 млн рублей», — говорится в сообщении.



Сильнее всего в конце 2023 года в сегменте новых автомобилей подорожали модели брендов: Kia Soul на 38,5% до 2,9 миллиона рублей, Lada Granta — на 30,2% до 3,2 миллиона рублей, Hyundai Santa Fe — на 25% до 5,6 миллиона рублей и Lada Niva — на 22,5% до 1,3 миллиона рублей.



На автомобили с пробегом за 2023 год больше всего выросла стоимость у моделей брендов: Nissan Leaf 2010—2017 годов — на 64,5% до 883 тысяч рублей, Citroen C4 2010—2016 годов — на 49,9% до 859 тысяч рублей, Kia Rio 2015—2017 года выпуска — на 47,6% до 1,2 миллиона рублей, Mitsubishi Lancer 2007—2010 годов — на 47,5% до 857 тысяч рублей, Mazda 3 2008—2011 годов — на 47,4% до 1 миллиона рублей.



Также на некоторые модели автомобилей с пробегом цена, наоборот, снизилась. Так, на 13,2% уменьшилась цена Audi Q7 2015—2019 годов, составив 4,2 млн рублей. Стоимость поддержанной Infiniti QX70 2013—2017 годов понизилась на 4,4% и достигла 2,6 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская область попала в топ-5 регионов, где средняя стоимость новых автомобилей увеличилась сильнее всего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру». «Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге по увеличению средней стоимости новых автомобилей. Рост составил 82,2%, а средняя стоимость достигла 3,1 млн рублей», — говорится в сообщении. Сильнее всего в конце 2023 года в сегменте новых автомобилей подорожали модели брендов: Kia Soul на 38,5% до 2,9 миллиона рублей, Lada Granta — на 30,2% до 3,2 миллиона рублей, Hyundai Santa Fe — на 25% до 5,6 миллиона рублей и Lada Niva — на 22,5% до 1,3 миллиона рублей. На автомобили с пробегом за 2023 год больше всего выросла стоимость у моделей брендов: Nissan Leaf 2010—2017 годов — на 64,5% до 883 тысяч рублей, Citroen C4 2010—2016 годов — на 49,9% до 859 тысяч рублей, Kia Rio 2015—2017 года выпуска — на 47,6% до 1,2 миллиона рублей, Mitsubishi Lancer 2007—2010 годов — на 47,5% до 857 тысяч рублей, Mazda 3 2008—2011 годов — на 47,4% до 1 миллиона рублей. Также на некоторые модели автомобилей с пробегом цена, наоборот, снизилась. Так, на 13,2% уменьшилась цена Audi Q7 2015—2019 годов, составив 4,2 млн рублей. Стоимость поддержанной Infiniti QX70 2013—2017 годов понизилась на 4,4% и достигла 2,6 млн рублей.