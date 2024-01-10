В Пермском крае введен карантин по бешенству животных

10 января 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

В одном из домов в Прикамье найдено животное, заразившееся бешенством Фото: Денис Моргунов © URA.RU Карантин по бешенству животных введен в Кишертском муниципальном округе. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он размещен на официальном сайте регионального правительства. «Карантин введен в селе Медведево Кишертского муниципального округа. Зараженное животное было обнаружено в одном из сельских домов», — говорится в документе. На период карантина в село запрещено ввозить и вывозить из села восприимчивых к бешенству животных. Также запрещается проводить ярмарки и другие мероприятия с участием животных. Контроль за исполнением указа Махонина возложен на министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова.

Карантин по бешенству животных введен в Кишертском муниципальном округе. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он размещен на официальном сайте регионального правительства. «Карантин введен в селе Медведево Кишертского муниципального округа. Зараженное животное было обнаружено в одном из сельских домов», — говорится в документе. На период карантина в село запрещено ввозить и вывозить из села восприимчивых к бешенству животных. Также запрещается проводить ярмарки и другие мероприятия с участием животных. Контроль за исполнением указа Махонина возложен на министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова.