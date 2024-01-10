В Пермском крае введен карантин по бешенству животных

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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, въезд запрещен, огонь, карантин, въезд закрыт
В одном из домов в Прикамье найдено животное, заразившееся бешенством Фото:

Карантин по бешенству животных введен в Кишертском муниципальном округе. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он размещен на официальном сайте регионального правительства.

«Карантин введен в селе Медведево Кишертского муниципального округа. Зараженное животное было обнаружено в одном из сельских домов», — говорится в документе.

На период карантина в село запрещено ввозить и вывозить из села восприимчивых к бешенству животных. Также запрещается проводить ярмарки и другие мероприятия с участием животных. Контроль за исполнением указа Махонина возложен на министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова.

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Карантин по бешенству животных введен в Кишертском муниципальном округе. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он размещен на официальном сайте регионального правительства. «Карантин введен в селе Медведево Кишертского муниципального округа. Зараженное животное было обнаружено в одном из сельских домов», — говорится в документе. На период карантина в село запрещено ввозить и вывозить из села восприимчивых к бешенству животных. Также запрещается проводить ярмарки и другие мероприятия с участием животных. Контроль за исполнением указа Махонина возложен на министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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