Легковой автомобиль Skoda Oktavia, в котором находилась семья с двумя детьми из г. Губкинский (ЯНАО), столкнулся с грузовиком Sitrak на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Из-за большого количества аварий со смертельным исходом указанную автодорогу в народе прозвали «трассой смерти».
«Семья с двумя детьми из г. Губкинский пострадала сегодня в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 526-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись Skoda Oktavia и Sitrak. Предварительно, 40-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу», — указано в сообщении областной Госавтоиснпекции.
Там добавили, что в легковом автомобиле находились четыре человека: супружеская пара и двое детей 3-х и 8-ми лет. Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в одну из местных больниц.
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