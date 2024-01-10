Семья из ЯНАО попала в аварию на тюменской «трассе смерти». Фото

10 января 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Авария произошла в Уватском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Легковой автомобиль Skoda Oktavia, в котором находилась семья с двумя детьми из г. Губкинский (ЯНАО), столкнулся с грузовиком Sitrak на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Из-за большого количества аварий со смертельным исходом указанную автодорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Семья с двумя детьми из г. Губкинский пострадала сегодня в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 526-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись Skoda Oktavia и Sitrak. Предварительно, 40-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу», — указано в сообщении областной Госавтоиснпекции. Там добавили, что в легковом автомобиле находились четыре человека: супружеская пара и двое детей 3-х и 8-ми лет. Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в одну из местных больниц. После удара оба автомобиля оказались в кювете Telegram-канал УГИБДД по Тюменской области: https://t.me/gibdd72

Легковой автомобиль Skoda Oktavia, в котором находилась семья с двумя детьми из г. Губкинский (ЯНАО), столкнулся с грузовиком Sitrak на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Из-за большого количества аварий со смертельным исходом указанную автодорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Семья с двумя детьми из г. Губкинский пострадала сегодня в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 526-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись Skoda Oktavia и Sitrak. Предварительно, 40-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу», — указано в сообщении областной Госавтоиснпекции. Там добавили, что в легковом автомобиле находились четыре человека: супружеская пара и двое детей 3-х и 8-ми лет. Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в одну из местных больниц.