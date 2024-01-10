Семья из ЯНАО попала в аварию на тюменской «трассе смерти». Фото

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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Авария произошла в Уватском районе Фото:

Легковой автомобиль Skoda Oktavia, в котором находилась семья с двумя детьми из г. Губкинский (ЯНАО), столкнулся с грузовиком Sitrak на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Из-за большого количества аварий со смертельным исходом указанную автодорогу в народе прозвали «трассой смерти».

«Семья с двумя детьми из г. Губкинский пострадала сегодня в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 526-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись Skoda Oktavia и Sitrak. Предварительно, 40-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу», — указано в сообщении областной Госавтоиснпекции.

Там добавили, что в легковом автомобиле находились четыре человека: супружеская пара и двое детей 3-х и 8-ми лет. Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в одну из местных больниц.

После удара оба автомобиля оказались в кювете
После удара оба автомобиля оказались в кювете

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Легковой автомобиль Skoda Oktavia, в котором находилась семья с двумя детьми из г. Губкинский (ЯНАО), столкнулся с грузовиком Sitrak на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Из-за большого количества аварий со смертельным исходом указанную автодорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Семья с двумя детьми из г. Губкинский пострадала сегодня в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 526-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись Skoda Oktavia и Sitrak. Предварительно, 40-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу», — указано в сообщении областной Госавтоиснпекции. Там добавили, что в легковом автомобиле находились четыре человека: супружеская пара и двое детей 3-х и 8-ми лет. Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в одну из местных больниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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