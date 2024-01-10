У свердловских бизнесменов через суд изъяли отель в Сочи в пользу государства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Сочи, сочи, горная местность, дома в горах
Гостиница «Меридиан» досталась сестрам из Екатеринбурга по наследству Фото:

Адлерский районный суд Сочи (Краснодарский край) удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства гостиницы «Меридиан», которой владели предприниматели из Екатеринбурга Светлана и Елена Казихановы. По мнению Генпрокуратуры, эта земля досталась собственникам незаконно.

«Выявлены факты незаконного выбытия из владения Российской Федерации высоколиквидных объектов недвижимости», — говорится в иске Генпрокуратуры. Якобы администрация Сочи неправомерно передала коммерческим организациям — помимо Казихановых ответчиками по иску Генпрокуратуры являются еще 28 застройщиков — земли федеральной собственности для застройки.

По данным «Ъ-Урал», гостиница «Меридиан» находилась в собственности Светланы и Елены Казихановых с 1995 года. Их отец выкупил здание за 2,5 млрд рублей у компании Котэк «Весна». Гостиница досталась сестрам по наследству.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Адлерский районный суд Сочи (Краснодарский край) удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства гостиницы «Меридиан», которой владели предприниматели из Екатеринбурга Светлана и Елена Казихановы. По мнению Генпрокуратуры, эта земля досталась собственникам незаконно. «Выявлены факты незаконного выбытия из владения Российской Федерации высоколиквидных объектов недвижимости», — говорится в иске Генпрокуратуры. Якобы администрация Сочи неправомерно передала коммерческим организациям — помимо Казихановых ответчиками по иску Генпрокуратуры являются еще 28 застройщиков — земли федеральной собственности для застройки. По данным «Ъ-Урал», гостиница «Меридиан» находилась в собственности Светланы и Елены Казихановых с 1995 года. Их отец выкупил здание за 2,5 млрд рублей у компании Котэк «Весна». Гостиница досталась сестрам по наследству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...