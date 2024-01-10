У свердловских бизнесменов через суд изъяли отель в Сочи в пользу государства

10 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Гостиница «Меридиан» досталась сестрам из Екатеринбурга по наследству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Адлерский районный суд Сочи (Краснодарский край) удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства гостиницы «Меридиан», которой владели предприниматели из Екатеринбурга Светлана и Елена Казихановы. По мнению Генпрокуратуры, эта земля досталась собственникам незаконно. «Выявлены факты незаконного выбытия из владения Российской Федерации высоколиквидных объектов недвижимости», — говорится в иске Генпрокуратуры. Якобы администрация Сочи неправомерно передала коммерческим организациям — помимо Казихановых ответчиками по иску Генпрокуратуры являются еще 28 застройщиков — земли федеральной собственности для застройки. По данным «Ъ-Урал», гостиница «Меридиан» находилась в собственности Светланы и Елены Казихановых с 1995 года. Их отец выкупил здание за 2,5 млрд рублей у компании Котэк «Весна». Гостиница досталась сестрам по наследству.

Адлерский районный суд Сочи (Краснодарский край) удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства гостиницы «Меридиан», которой владели предприниматели из Екатеринбурга Светлана и Елена Казихановы. По мнению Генпрокуратуры, эта земля досталась собственникам незаконно. «Выявлены факты незаконного выбытия из владения Российской Федерации высоколиквидных объектов недвижимости», — говорится в иске Генпрокуратуры. Якобы администрация Сочи неправомерно передала коммерческим организациям — помимо Казихановых ответчиками по иску Генпрокуратуры являются еще 28 застройщиков — земли федеральной собственности для застройки. По данным «Ъ-Урал», гостиница «Меридиан» находилась в собственности Светланы и Елены Казихановых с 1995 года. Их отец выкупил здание за 2,5 млрд рублей у компании Котэк «Весна». Гостиница досталась сестрам по наследству.