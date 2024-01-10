Умер экс-председатель Конституционного суда РФ Баглай

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Судьи Конституционного Суда РФ скорбят из-за смерти Марата Баглая Фото:

Бывший председатель Конституционного суда (КС) РФ Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте КС.

«10 января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Баглай. Марат Викторович посвятил свою жизнь благородной миссии служения праву», — говорится на сайте КС.

Баглай родился в 1931 году в Баку. В 1993 году он участвовал в работе Конституционного Совещания, спустя два года стал судьей Конституционного Суда РФ и впоследствии его третьим председателем. За многолетнюю службу он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов, медалей.

В пресс-службе КС отмечают, что уход из жизни — утрата для всего юридического сообщества. Баглай пользовался уважением коллег как высокий профессионал и мудрый учитель.

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Бывший председатель Конституционного суда (КС) РФ Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте КС. «10 января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Баглай. Марат Викторович посвятил свою жизнь благородной миссии служения праву», — говорится на сайте КС. Баглай родился в 1931 году в Баку. В 1993 году он участвовал в работе Конституционного Совещания, спустя два года стал судьей Конституционного Суда РФ и впоследствии его третьим председателем. За многолетнюю службу он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов, медалей. В пресс-службе КС отмечают, что уход из жизни — утрата для всего юридического сообщества. Баглай пользовался уважением коллег как высокий профессионал и мудрый учитель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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