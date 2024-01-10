Умер экс-председатель Конституционного суда РФ Баглай

10 января 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Судьи Конституционного Суда РФ скорбят из-за смерти Марата Баглая Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший председатель Конституционного суда (КС) РФ Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте КС. «10 января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Баглай. Марат Викторович посвятил свою жизнь благородной миссии служения праву», — говорится на сайте КС . Баглай родился в 1931 году в Баку. В 1993 году он участвовал в работе Конституционного Совещания, спустя два года стал судьей Конституционного Суда РФ и впоследствии его третьим председателем. За многолетнюю службу он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов, медалей. В пресс-службе КС отмечают, что уход из жизни — утрата для всего юридического сообщества. Баглай пользовался уважением коллег как высокий профессионал и мудрый учитель.

Бывший председатель Конституционного суда (КС) РФ Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте КС. «10 января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Баглай. Марат Викторович посвятил свою жизнь благородной миссии служения праву», — говорится на сайте КС. Баглай родился в 1931 году в Баку. В 1993 году он участвовал в работе Конституционного Совещания, спустя два года стал судьей Конституционного Суда РФ и впоследствии его третьим председателем. За многолетнюю службу он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов, медалей. В пресс-службе КС отмечают, что уход из жизни — утрата для всего юридического сообщества. Баглай пользовался уважением коллег как высокий профессионал и мудрый учитель.