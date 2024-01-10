В Москве завели дело после гибели людей под поездом у станции «Рижская»

11 января 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Смертельные травмы получили трое человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования людей на железнодорожных путях платформы «Рижская». Погибло трое человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте. «Поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом двоих мужчин и женщины между станциями Рижской и Каланчевской. Установлено, что погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте», — говорится в сообщении Западного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале. Следователем и следователем-криминалистом организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ. В ведомстве отмечают, что машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Трагедия в центре Москвы произошла 10 января. Очевидцы утверждали, что сбитые поездом пострадавшие не подавали никаких признаков жизни.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования людей на железнодорожных путях платформы «Рижская». Погибло трое человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте. «Поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом двоих мужчин и женщины между станциями Рижской и Каланчевской. Установлено, что погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте», — говорится в сообщении Западного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале. Следователем и следователем-криминалистом организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ. В ведомстве отмечают, что машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Трагедия в центре Москвы произошла 10 января. Очевидцы утверждали, что сбитые поездом пострадавшие не подавали никаких признаков жизни.