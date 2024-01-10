10 января 2024

В Москве завели дело после гибели людей под поездом у станции «Рижская»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэроэкспресс, клипарт. Москва, платформа, аэроэкспресс, aeroexpress
Смертельные травмы получили трое человек Фото:

В Москве возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования людей на железнодорожных путях платформы «Рижская». Погибло трое человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

«Поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом двоих мужчин и женщины между станциями Рижской и Каланчевской. Установлено, что погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте», — говорится в сообщении Западного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале.

Следователем и следователем-криминалистом организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ.

В ведомстве отмечают, что машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Трагедия в центре Москвы произошла 10 января. Очевидцы утверждали, что сбитые поездом пострадавшие не подавали никаких признаков жизни.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования людей на железнодорожных путях платформы «Рижская». Погибло трое человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте. «Поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом двоих мужчин и женщины между станциями Рижской и Каланчевской. Установлено, что погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте», — говорится в сообщении Западного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале. Следователем и следователем-криминалистом организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ. В ведомстве отмечают, что машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Трагедия в центре Москвы произошла 10 января. Очевидцы утверждали, что сбитые поездом пострадавшие не подавали никаких признаков жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...