В Москве завели дело после гибели людей под поездом у станции «Рижская»

В Москве возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования людей на железнодорожных путях платформы «Рижская». Погибло трое человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте.
«Поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом двоих мужчин и женщины между станциями Рижской и Каланчевской. Установлено, что погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте», — говорится в сообщении Западного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале.
Следователем и следователем-криминалистом организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ.
В ведомстве отмечают, что машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Трагедия в центре Москвы произошла 10 января. Очевидцы утверждали, что сбитые поездом пострадавшие не подавали никаких признаков жизни.
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