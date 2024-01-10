В Ельцин Центре на месте бывшего ресторана «1991» откроется проект владельца Engels

Ресторан «1991» Кирилла Шлаена в Ельцин Центре, который осенью закрылся на реконструкцию, к работе больше не вернется. На его месте появится кофейня Engels ресторатора Валентина Кузякина. Об этом URA.RU рассказали представители ЕЦ.
«В локацию „1991“ зайдет Engels. Точной даты, когда это будет, пока нет. Ориентируемся на начало весны, на март», — пояснили в пресс-службе. Заведение станет третьей кофейней в Ельцин Центре — вместе с PAPA Carlo и Simple Coffee.
Судя по данным сервиса hh.ru, сейчас заведение набирает в команду официантов, кассиров, хостес и бариста. Кандидатам обещают оплачиваемую стажировку с наставником, бесплатное трехразовое питание, развоз после смены, возможность профессионального и карьерного роста в компании, «работу в сердце города с панорамным видом на реку Исеть».
Изначально новую точку Engels планировали открыть на месте бывшего Grain в ЖК «Макаровский». Но из-за разногласий с собственником помещения проект решили запустить в другом месте. Вместо Grain появился ресторан «Маша и медведь».
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