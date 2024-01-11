Кандидат в президенты сделал в Челябинске заявление о критике Путина

Даванков заявил челябинцам об отказе критиковать Путина и других соперников

11 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Владислав Даванков проводит встречи в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в Челябинске заявил, что отказывается от критики в адрес Владимира Путина и других соперников на президентских выборах. Об этом он сказал во время встречи с горожанами 11 января, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Меня спрашивают: а вы будете критиковать Путина? Я задумался и понял, что я и Путина не буду критиковать, и никого из остальных 10 кандидатов на его пост, если их зарегистрируют. Потому что важно не критиковать других, а рассказывать, какой ты видишь Россию будущего, которую ты хочешь вместе с людьми строить. А для этого не обязательно кого-то критиковать», — заявил Даванков. Он также добавил, что из политики уходят грязные технологии, критика друг друга и прочие не очень хорошие вещи. На смену им, по мнению политика, приходит эпоха конкуренции идей. Центризбирком 1 января принял пакет документов Даванкова, необходимых для его регистрации на выборах, которые пройдут 15—17 марта. В этот же день заявку на регистрацию подали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер партии «Коммунисты России», депутат алтайского заксобрания Сергей Малинкович. Всего в списке возможных кандидатов 11 человек. В их числе действующий президент Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в Челябинске заявил, что отказывается от критики в адрес Владимира Путина и других соперников на президентских выборах. Об этом он сказал во время встречи с горожанами 11 января, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Меня спрашивают: а вы будете критиковать Путина? Я задумался и понял, что я и Путина не буду критиковать, и никого из остальных 10 кандидатов на его пост, если их зарегистрируют. Потому что важно не критиковать других, а рассказывать, какой ты видишь Россию будущего, которую ты хочешь вместе с людьми строить. А для этого не обязательно кого-то критиковать», — заявил Даванков. Он также добавил, что из политики уходят грязные технологии, критика друг друга и прочие не очень хорошие вещи. На смену им, по мнению политика, приходит эпоха конкуренции идей. Центризбирком 1 января принял пакет документов Даванкова, необходимых для его регистрации на выборах, которые пройдут 15—17 марта. В этот же день заявку на регистрацию подали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер партии «Коммунисты России», депутат алтайского заксобрания Сергей Малинкович. Всего в списке возможных кандидатов 11 человек. В их числе действующий президент Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец.