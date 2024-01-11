Кандидат в президенты сделал в Челябинске заявление о критике Путина

Даванков заявил челябинцам об отказе критиковать Путина и других соперников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, даванков владислав
Владислав Даванков проводит встречи в Челябинске Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в Челябинске заявил, что отказывается от критики в адрес Владимира Путина и других соперников на президентских выборах. Об этом он сказал во время встречи с горожанами 11 января, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Меня спрашивают: а вы будете критиковать Путина? Я задумался и понял, что я и Путина не буду критиковать, и никого из остальных 10 кандидатов на его пост, если их зарегистрируют. Потому что важно не критиковать других, а рассказывать, какой ты видишь Россию будущего, которую ты хочешь вместе с людьми строить. А для этого не обязательно кого-то критиковать», — заявил Даванков.

Он также добавил, что из политики уходят грязные технологии, критика друг друга и прочие не очень хорошие вещи. На смену им, по мнению политика, приходит эпоха конкуренции идей.

Центризбирком 1 января принял пакет документов Даванкова, необходимых для его регистрации на выборах, которые пройдут 15—17 марта. В этот же день заявку на регистрацию подали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер партии «Коммунисты России», депутат алтайского заксобрания Сергей Малинкович. Всего в списке возможных кандидатов 11 человек. В их числе действующий президент Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в Челябинске заявил, что отказывается от критики в адрес Владимира Путина и других соперников на президентских выборах. Об этом он сказал во время встречи с горожанами 11 января, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Меня спрашивают: а вы будете критиковать Путина? Я задумался и понял, что я и Путина не буду критиковать, и никого из остальных 10 кандидатов на его пост, если их зарегистрируют. Потому что важно не критиковать других, а рассказывать, какой ты видишь Россию будущего, которую ты хочешь вместе с людьми строить. А для этого не обязательно кого-то критиковать», — заявил Даванков. Он также добавил, что из политики уходят грязные технологии, критика друг друга и прочие не очень хорошие вещи. На смену им, по мнению политика, приходит эпоха конкуренции идей. Центризбирком 1 января принял пакет документов Даванкова, необходимых для его регистрации на выборах, которые пройдут 15—17 марта. В этот же день заявку на регистрацию подали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер партии «Коммунисты России», депутат алтайского заксобрания Сергей Малинкович. Всего в списке возможных кандидатов 11 человек. В их числе действующий президент Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...