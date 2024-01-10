10 января 2024

На что жалуются владельцы вездехода, который не понравился Пескову

© Служба новостей «URA.RU»
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Самые частые проблемы «Хищников» — мелкие поломки, отказ коробки передач и «выпадение» дифференциалов Фото:

Владельцы различных моделей вездехода «Хищник», который вызвал недовольство пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, жалуются на общие проблемы всего семейства машин. Множество отзывов с жалобами на поломки размещено на сайтах различных клубов путешественников, в том числе и из Тюменской области.

«За 1700 километров было несколько поломок. Выпали из гнезда замки двух дверей, была протечка топливопровода. Также не включались первая и задняя передачи», — пишет один из участников форума, посвященного зимнему спорту.

«На первом выезде в один прекрасный момент перестали включаться задняя и пятая передачи. Оказалось, что раскрутились винты в механизме выбора передач в коробке. На втором выезде задняя опять перестала работать, и в конце концов просто отвалился рычаг переключения», — жалуется участник беседы тюменского клуба путешественников.

Кроме этого, на различных форумах упоминаются проблемы с некорректным переключением дифференциалов, слабой проходимостью, тесным водительским местом у отдельных моделей. Ранее URA.RU рассказало, какие претензии к «Хищнику» возникли у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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Владельцы различных моделей вездехода «Хищник», который вызвал недовольство пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, жалуются на общие проблемы всего семейства машин. Множество отзывов с жалобами на поломки размещено на сайтах различных клубов путешественников, в том числе и из Тюменской области. «За 1700 километров было несколько поломок. Выпали из гнезда замки двух дверей, была протечка топливопровода. Также не включались первая и задняя передачи», — пишет один из участников форума, посвященного зимнему спорту. «На первом выезде в один прекрасный момент перестали включаться задняя и пятая передачи. Оказалось, что раскрутились винты в механизме выбора передач в коробке. На втором выезде задняя опять перестала работать, и в конце концов просто отвалился рычаг переключения», — жалуется участник беседы тюменского клуба путешественников. Кроме этого, на различных форумах упоминаются проблемы с некорректным переключением дифференциалов, слабой проходимостью, тесным водительским местом у отдельных моделей. Ранее URA.RU рассказало, какие претензии к «Хищнику» возникли у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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