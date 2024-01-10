На что жалуются владельцы вездехода, который не понравился Пескову

11 января 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Самые частые проблемы «Хищников» — мелкие поломки, отказ коробки передач и «выпадение» дифференциалов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Владельцы различных моделей вездехода «Хищник», который вызвал недовольство пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, жалуются на общие проблемы всего семейства машин. Множество отзывов с жалобами на поломки размещено на сайтах различных клубов путешественников, в том числе и из Тюменской области. «За 1700 километров было несколько поломок. Выпали из гнезда замки двух дверей, была протечка топливопровода. Также не включались первая и задняя передачи», — пишет один из участников форума, посвященного зимнему спорту. «На первом выезде в один прекрасный момент перестали включаться задняя и пятая передачи. Оказалось, что раскрутились винты в механизме выбора передач в коробке. На втором выезде задняя опять перестала работать, и в конце концов просто отвалился рычаг переключения», — жалуется участник беседы тюменского клуба путешественников. Кроме этого, на различных форумах упоминаются проблемы с некорректным переключением дифференциалов, слабой проходимостью, тесным водительским местом у отдельных моделей. Ранее URA.RU рассказало, какие претензии к «Хищнику» возникли у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Владельцы различных моделей вездехода «Хищник», который вызвал недовольство пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, жалуются на общие проблемы всего семейства машин. Множество отзывов с жалобами на поломки размещено на сайтах различных клубов путешественников, в том числе и из Тюменской области. «За 1700 километров было несколько поломок. Выпали из гнезда замки двух дверей, была протечка топливопровода. Также не включались первая и задняя передачи», — пишет один из участников форума, посвященного зимнему спорту. «На первом выезде в один прекрасный момент перестали включаться задняя и пятая передачи. Оказалось, что раскрутились винты в механизме выбора передач в коробке. На втором выезде задняя опять перестала работать, и в конце концов просто отвалился рычаг переключения», — жалуется участник беседы тюменского клуба путешественников. Кроме этого, на различных форумах упоминаются проблемы с некорректным переключением дифференциалов, слабой проходимостью, тесным водительским местом у отдельных моделей. Ранее URA.RU рассказало, какие претензии к «Хищнику» возникли у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.