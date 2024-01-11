Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о желании сыграть с Россией

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Федерация хоккея Словакии заявила, что не будет играть с Россией в рамках подготовки к чемпионату мира в 2024 году Фото:

Федерация хоккея Словакии (ФХС) отказалась проводить матчи против российской сборной во время подготовки к чемпионату мира в 2024 году. Об этом сообщила ФХС на своем официальном сайте.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала», — сообщает ФХС, ее заявление приводит портал Sport24.

В ФХС отметили, что график подготовки перед чемпионатом мира уже согласован. У Федерации хоккея Словакии будет восемь соперников. Как сообщает RT, ранее Словакия и Россия договорились о проведении нескольких товарищеских матчей.

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Федерация хоккея Словакии (ФХС) отказалась проводить матчи против российской сборной во время подготовки к чемпионату мира в 2024 году. Об этом сообщила ФХС на своем официальном сайте. «Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала», — сообщает ФХС, ее заявление приводит портал Sport24. В ФХС отметили, что график подготовки перед чемпионатом мира уже согласован. У Федерации хоккея Словакии будет восемь соперников. Как сообщает RT, ранее Словакия и Россия договорились о проведении нескольких товарищеских матчей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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