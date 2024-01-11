Shot: заключенные устроили бунт в колонии Кабардино-Балкарии

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Заключенные оказались недовольны содержанием в колонии Фото:

В колонии Кабардино-Балкарии заключенные, осужденные за убийство, устроили бунт. Они требуют послабление режима содержания. Об этом сообщает Shot.

«В ИК-3 в селе Каменка взбунтовались заключенные, которых поместили в штрафной изолятор. <…> Выяснилось, что зэки подожгли матрасы в знак протеста. Они были недовольны, что их поместили в ШИЗО (отдельные камеры для нарушителей — прим. URA.RU)», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что бунт подняли заключенные, обвиняемые в разбое, грабеже и нападении. По словам авторов канала, в результате поджога никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

URA.RU подало запрос в УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике. Ответ ожидается.

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В колонии Кабардино-Балкарии заключенные, осужденные за убийство, устроили бунт. Они требуют послабление режима содержания. Об этом сообщает Shot. «В ИК-3 в селе Каменка взбунтовались заключенные, которых поместили в штрафной изолятор. <…> Выяснилось, что зэки подожгли матрасы в знак протеста. Они были недовольны, что их поместили в ШИЗО (отдельные камеры для нарушителей — прим. URA.RU)», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что бунт подняли заключенные, обвиняемые в разбое, грабеже и нападении. По словам авторов канала, в результате поджога никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. URA.RU подало запрос в УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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