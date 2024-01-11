В Челябинской области охотинспектор подстрелил школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье, охотник
Охотник случайно выстрелил в школьницу Фото:

Охотинспектор из «Союза охотников и рыболовов Челябинской области» во время охоты случайно подстрелил 11-классницу. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщив, что в отношении охотника возбуждено уголовное дело.

«Мужчина случайно подстрелил девушку в лесном массиве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

URA.RU связалось с «Союзом охотников и рыболовов Челябинской области». Там сообщили, что не располагают информацией об инциденте.

По данным агентства, инцидент произошел вечером 9 января в лесном массиве в Аргаяшском районе. Школьница каталась с другом на машине по лесу. Когда машина застряла в снегу, она вышла, чтобы помочь вытолкнуть ее из снежной полыньи. В этот момент обвиняемый был на охоте. Он стрелял в дичь, но промахнулся. Пуля угодила школьнице в спину. Ее доставили на лечение в областную больницу Челябинска. Инспектор после задержания был отправлен под подписку о невыезде.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Охотинспектор из «Союза охотников и рыболовов Челябинской области» во время охоты случайно подстрелил 11-классницу. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщив, что в отношении охотника возбуждено уголовное дело. «Мужчина случайно подстрелил девушку в лесном массиве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. URA.RU связалось с «Союзом охотников и рыболовов Челябинской области». Там сообщили, что не располагают информацией об инциденте. По данным агентства, инцидент произошел вечером 9 января в лесном массиве в Аргаяшском районе. Школьница каталась с другом на машине по лесу. Когда машина застряла в снегу, она вышла, чтобы помочь вытолкнуть ее из снежной полыньи. В этот момент обвиняемый был на охоте. Он стрелял в дичь, но промахнулся. Пуля угодила школьнице в спину. Ее доставили на лечение в областную больницу Челябинска. Инспектор после задержания был отправлен под подписку о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...