11 января 2024

США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер,  stock
Ракетными ударами поражены более 10 объектов Фото:

Более десятка целей на территории Йемена атакованы со стороны США и Британии. Об этом сообщает телекомпания Al jazeera, заявив, что началась военная операция против хуситов в Йемене.

«США и Британия наносят удары по объектам поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», — сообщает Al jazeera в telegram-канале. Уточняется, что под удары попали различные объекты, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников. Информацию официально подтвердила представитель Пентагона.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более десятка целей на территории Йемена атакованы со стороны США и Британии. Об этом сообщает телекомпания Al jazeera, заявив, что началась военная операция против хуситов в Йемене. «США и Британия наносят удары по объектам поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», — сообщает Al jazeera в telegram-канале. Уточняется, что под удары попали различные объекты, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников. Информацию официально подтвердила представитель Пентагона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...