США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене

12 января 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Ракетными ударами поражены более 10 объектов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Более десятка целей на территории Йемена атакованы со стороны США и Британии. Об этом сообщает телекомпания Al jazeera, заявив, что началась военная операция против хуситов в Йемене. «США и Британия наносят удары по объектам поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», — сообщает Al jazeera в telegram-канале. Уточняется, что под удары попали различные объекты, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников. Информацию официально подтвердила представитель Пентагона.

Более десятка целей на территории Йемена атакованы со стороны США и Британии. Об этом сообщает телекомпания Al jazeera, заявив, что началась военная операция против хуситов в Йемене. «США и Британия наносят удары по объектам поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», — сообщает Al jazeera в telegram-канале. Уточняется, что под удары попали различные объекты, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников. Информацию официально подтвердила представитель Пентагона.