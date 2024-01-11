Умер врач Шадринской горбольницы Владислав Топорков

12 января 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Коллектив шадринской больницы прощается с врачом-хирургом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Умер врач-хирург Шадринской городской больницы Владислав Топорков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни врач-хирург Шадринской городской больницы Топорков Владислав Алексеевич. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Шадринской городской больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким», — указано в посте канала. Сообщается, что Топорков родился в Свердловской области. В Курганской области специалист начал работать после окончания Тюменского медицинского института. Должность хирурга Топорков занимал с 1983 года. Отмечается, что врач также имел благодарственное письмо от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Депздрав пояснил, что прощание с Владиславом Топорковым состоится 13 января с 11:30 до 12:30 по адресу: Шадринск, улица Свердлова, 139. Из жизни ушел хирург Шадринской горбольницы Владислав Топорков Фото: telegram-канал «Департамент здравоохранения Курганской области»

Умер врач-хирург Шадринской городской больницы Владислав Топорков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни врач-хирург Шадринской городской больницы Топорков Владислав Алексеевич. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Шадринской городской больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким», — указано в посте канала. Сообщается, что Топорков родился в Свердловской области. В Курганской области специалист начал работать после окончания Тюменского медицинского института. Должность хирурга Топорков занимал с 1983 года. Отмечается, что врач также имел благодарственное письмо от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Депздрав пояснил, что прощание с Владиславом Топорковым состоится 13 января с 11:30 до 12:30 по адресу: Шадринск, улица Свердлова, 139.