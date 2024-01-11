11 января 2024

Умер врач Шадринской горбольницы Владислав Топорков

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
Коллектив шадринской больницы прощается с врачом-хирургом (архивное фото) Фото:

Умер врач-хирург Шадринской городской больницы Владислав Топорков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни врач-хирург Шадринской городской больницы Топорков Владислав Алексеевич. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Шадринской городской больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким», — указано в посте канала.

Сообщается, что Топорков родился в Свердловской области. В Курганской области специалист начал работать после окончания Тюменского медицинского института. Должность хирурга Топорков занимал с 1983 года. Отмечается, что врач также имел благодарственное письмо от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Депздрав пояснил, что прощание с Владиславом Топорковым состоится 13 января с 11:30 до 12:30 по адресу: Шадринск, улица Свердлова, 139.

Из жизни ушел хирург Шадринской горбольницы Владислав Топорков
Из жизни ушел хирург Шадринской горбольницы Владислав Топорков
Фото:

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Умер врач-хирург Шадринской городской больницы Владислав Топорков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни врач-хирург Шадринской городской больницы Топорков Владислав Алексеевич. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Шадринской городской больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким», — указано в посте канала. Сообщается, что Топорков родился в Свердловской области. В Курганской области специалист начал работать после окончания Тюменского медицинского института. Должность хирурга Топорков занимал с 1983 года. Отмечается, что врач также имел благодарственное письмо от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Депздрав пояснил, что прощание с Владиславом Топорковым состоится 13 января с 11:30 до 12:30 по адресу: Шадринск, улица Свердлова, 139.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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