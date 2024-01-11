На месте работают сотрудники МЧС
В Златоусте (Челябинская область) 12 января загорелось здание деревообрабатывающего цеха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В городе Златоуст огонь охватил здание деревообрабатывающего цеха. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пока дальнейшей информации о пожаре нет. По мере ликвидации возгорания она будет дополняться.
На месте работают пожарные расчеты
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.