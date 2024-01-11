11 января 2024

В Златоусте горит деревообрабатывающий цех. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мчс, огонь, 01
На месте работают сотрудники МЧС Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 12 января загорелось здание деревообрабатывающего цеха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В городе Златоуст огонь охватил здание деревообрабатывающего цеха. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пока дальнейшей информации о пожаре нет. По мере ликвидации возгорания она будет дополняться.

На месте работают пожарные расчеты
На месте работают пожарные расчеты
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) 12 января загорелось здание деревообрабатывающего цеха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В городе Златоуст огонь охватил здание деревообрабатывающего цеха. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пока дальнейшей информации о пожаре нет. По мере ликвидации возгорания она будет дополняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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