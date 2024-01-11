Бесплатный каток открыли в Арт-сквере со стороны улицы Свободы
В Арт-сквере Центрального района Челябинска официально открыли новый каток. Посещение сделали бесплатным, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«В новой части Арт-сквера со стороны улицы Свободы открыт и работает новый каток. Для посетителей он бесплатный, но нужно приходить со своими коньками», — рассказали URA.RU в мэрии.
Два раза в неделю на катке будут обновлять лед. С 10:00 до 22:00 на территории будет открыта теплая раздевалка.
На территории катка действуют теплая раздевалка и зона отдыха
Время работы катка с 10:00 до 22:00
Вход на каток бесплатный и возможен только со своими коньками
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.