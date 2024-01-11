11 января 2024

В Челябинске открыли новый бесплатный каток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток "Северное сияние"․ Екатеринбург, каток, северное сияние каток
Бесплатный каток открыли в Арт-сквере со стороны улицы Свободы Фото:

В Арт-сквере Центрального района Челябинска официально открыли новый каток. Посещение сделали бесплатным, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В новой части Арт-сквера со стороны улицы Свободы открыт и работает новый каток. Для посетителей он бесплатный, но нужно приходить со своими коньками», — рассказали URA.RU в мэрии.

Два раза в неделю на катке будут обновлять лед. С 10:00 до 22:00 на территории будет открыта теплая раздевалка.

На территории катка действуют теплая раздевалка и зона отдыха
На территории катка действуют теплая раздевалка и зона отдыха
Время работы катка с 10:00 до 22:00
Время работы катка с 10:00 до 22:00
Вход на каток бесплатный и возможен только со своими коньками
Вход на каток бесплатный и возможен только со своими коньками

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В Арт-сквере Центрального района Челябинска официально открыли новый каток. Посещение сделали бесплатным, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В новой части Арт-сквера со стороны улицы Свободы открыт и работает новый каток. Для посетителей он бесплатный, но нужно приходить со своими коньками», — рассказали URA.RU в мэрии. Два раза в неделю на катке будут обновлять лед. С 10:00 до 22:00 на территории будет открыта теплая раздевалка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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