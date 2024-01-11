В Челябинске открыли новый бесплатный каток. Фото

12 января 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Бесплатный каток открыли в Арт-сквере со стороны улицы Свободы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Арт-сквере Центрального района Челябинска официально открыли новый каток. Посещение сделали бесплатным, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В новой части Арт-сквера со стороны улицы Свободы открыт и работает новый каток. Для посетителей он бесплатный, но нужно приходить со своими коньками», — рассказали URA.RU в мэрии. Два раза в неделю на катке будут обновлять лед. С 10:00 до 22:00 на территории будет открыта теплая раздевалка. На территории катка действуют теплая раздевалка и зона отдыха фото: пресс-служба мэрии Челябинска Время работы катка с 10:00 до 22:00 фото: пресс-служба мэрии Челябинска Вход на каток бесплатный и возможен только со своими коньками фото: пресс-служба мэрии Челябинска

В Арт-сквере Центрального района Челябинска официально открыли новый каток. Посещение сделали бесплатным, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В новой части Арт-сквера со стороны улицы Свободы открыт и работает новый каток. Для посетителей он бесплатный, но нужно приходить со своими коньками», — рассказали URA.RU в мэрии. Два раза в неделю на катке будут обновлять лед. С 10:00 до 22:00 на территории будет открыта теплая раздевалка.