Кремль не анонсирует дату ежегодного послания Путина

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле пока не определились с датой ежегодного послания президента Фото:

Дата оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина не анонсируется. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, пока она не определена.

«Дата пока не определена. Будем вас информировать», — отметил Песков.

Конкретный месяц оглашения послания Путина официально не определен, но законодательно закреплено, что оно должно быть ежегодным. Так, в 2018 году послание было озвучено 1 марта, в 2020-м — в январе, в 2021 году — в апреле, в 2023-м — в феврале.

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Дата оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина не анонсируется. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, пока она не определена. «Дата пока не определена. Будем вас информировать», — отметил Песков. Конкретный месяц оглашения послания Путина официально не определен, но законодательно закреплено, что оно должно быть ежегодным. Так, в 2018 году послание было озвучено 1 марта, в 2020-м — в январе, в 2021 году — в апреле, в 2023-м — в феврале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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