В ХМАО полиция поймала серийного расхитителя шоколада

12 января 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Полицейские поймали шоколадного вора-рецидивиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском районе полицейские раскрыли серию краж шоколада из сетевых магазинов. На сайте пресс-службы УМВД по ХМАО появилась информация, что вор промышлял не только сладкими наборами, но и средствами гигиены, которые похищал из крупных торговых точек. «В сентябре 2023 года представители трех крупных магазинов заявили в полицию по факту совершенных в них краж товара. В одном из магазинов он украл 11 коробок шоколадных конфет, в другом — средства гигиены. В ходе розыскных мероприятий задержан 25-летний житель Сургута», — сообщили в ведомстве. Подозреваемый ранее попадал в поле зрение силовиков и привлекался к уголовной ответственности. Украденный товар он продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

В Сургутском районе полицейские раскрыли серию краж шоколада из сетевых магазинов. На сайте пресс-службы УМВД по ХМАО появилась информация, что вор промышлял не только сладкими наборами, но и средствами гигиены, которые похищал из крупных торговых точек. «В сентябре 2023 года представители трех крупных магазинов заявили в полицию по факту совершенных в них краж товара. В одном из магазинов он украл 11 коробок шоколадных конфет, в другом — средства гигиены. В ходе розыскных мероприятий задержан 25-летний житель Сургута», — сообщили в ведомстве. Подозреваемый ранее попадал в поле зрение силовиков и привлекался к уголовной ответственности. Украденный товар он продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.