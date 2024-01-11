В ХМАО полиция поймала серийного расхитителя шоколада

В Сургутском районе полицейские раскрыли серию краж шоколада из сетевых магазинов. На сайте пресс-службы УМВД по ХМАО появилась информация, что вор промышлял не только сладкими наборами, но и средствами гигиены, которые похищал из крупных торговых точек.
«В сентябре 2023 года представители трех крупных магазинов заявили в полицию по факту совершенных в них краж товара. В одном из магазинов он украл 11 коробок шоколадных конфет, в другом — средства гигиены. В ходе розыскных мероприятий задержан 25-летний житель Сургута», — сообщили в ведомстве.
Подозреваемый ранее попадал в поле зрение силовиков и привлекался к уголовной ответственности. Украденный товар он продал, а деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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