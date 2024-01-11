11 января 2024

В ХМАО полиция поймала серийного расхитителя шоколада

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
Полицейские поймали шоколадного вора-рецидивиста Фото:

В Сургутском районе полицейские раскрыли серию краж шоколада из сетевых магазинов. На сайте пресс-службы УМВД по ХМАО появилась информация, что вор промышлял не только сладкими наборами, но и средствами гигиены, которые похищал из крупных торговых точек.

«В сентябре 2023 года представители трех крупных магазинов заявили в полицию по факту совершенных в них краж товара. В одном из магазинов он украл 11 коробок шоколадных конфет, в другом — средства гигиены. В ходе розыскных мероприятий задержан 25-летний житель Сургута», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый ранее попадал в поле зрение силовиков и привлекался к уголовной ответственности. Украденный товар он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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В Сургутском районе полицейские раскрыли серию краж шоколада из сетевых магазинов. На сайте пресс-службы УМВД по ХМАО появилась информация, что вор промышлял не только сладкими наборами, но и средствами гигиены, которые похищал из крупных торговых точек. «В сентябре 2023 года представители трех крупных магазинов заявили в полицию по факту совершенных в них краж товара. В одном из магазинов он украл 11 коробок шоколадных конфет, в другом — средства гигиены. В ходе розыскных мероприятий задержан 25-летний житель Сургута», — сообщили в ведомстве. Подозреваемый ранее попадал в поле зрение силовиков и привлекался к уголовной ответственности. Украденный товар он продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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