Berliner Zeitung: Зеленский политически уже мертв

12 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не сможет претендовать в будущем на пост президента, пишет Berliner Zeitung Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что его президентство будет ограничено только одним сроком, и он больше не сможет занять этот пост в будущем. Об этом пишет издание Berliner Zeitung. «Зеленский должен теперь понять, что он никогда больше не будет президентом», — говорится в материале издания. Там добавили, что критика в адрес Зеленского внутри страны становится все громче. В течение долгого времени все внутриполитические разногласия были подчинены единству национальных интересов, хотя украинцы — народ, склонный к дискуссиям. Будь то внутренние слухи, борьба с коррупцией, реформы в судебной системе или внешнеполитические ориентиры — все должно было приспосабливаться к военному конфликту и, при необходимости, отступать на второй план, заключили в материале. Владимир Зеленский теряет поддержку населения страны, а бывший украинский чиновник заявил, что у киевских властей отсутствует четкая военная стратегия. При этом Запад призывает Украину не сдавать свои позиции. Также чиновник выражает сомнение в уровне дипломатии своей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что его президентство будет ограничено только одним сроком, и он больше не сможет занять этот пост в будущем. Об этом пишет издание Berliner Zeitung. «Зеленский должен теперь понять, что он никогда больше не будет президентом», — говорится в материале издания. Там добавили, что критика в адрес Зеленского внутри страны становится все громче. В течение долгого времени все внутриполитические разногласия были подчинены единству национальных интересов, хотя украинцы — народ, склонный к дискуссиям. Будь то внутренние слухи, борьба с коррупцией, реформы в судебной системе или внешнеполитические ориентиры — все должно было приспосабливаться к военному конфликту и, при необходимости, отступать на второй план, заключили в материале. Владимир Зеленский теряет поддержку населения страны, а бывший украинский чиновник заявил, что у киевских властей отсутствует четкая военная стратегия. При этом Запад призывает Украину не сдавать свои позиции. Также чиновник выражает сомнение в уровне дипломатии своей страны.