Berliner Zeitung: Зеленский политически уже мертв

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский не сможет претендовать в будущем на пост президента, пишет Berliner Zeitung Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что его президентство будет ограничено только одним сроком, и он больше не сможет занять этот пост в будущем. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

«Зеленский должен теперь понять, что он никогда больше не будет президентом», — говорится в материале издания. Там добавили, что критика в адрес Зеленского внутри страны становится все громче. В течение долгого времени все внутриполитические разногласия были подчинены единству национальных интересов, хотя украинцы — народ, склонный к дискуссиям. Будь то внутренние слухи, борьба с коррупцией, реформы в судебной системе или внешнеполитические ориентиры — все должно было приспосабливаться к военному конфликту и, при необходимости, отступать на второй план, заключили в материале.

Владимир Зеленский теряет поддержку населения страны, а бывший украинский чиновник заявил, что у киевских властей отсутствует четкая военная стратегия. При этом Запад призывает Украину не сдавать свои позиции. Также чиновник выражает сомнение в уровне дипломатии своей страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что его президентство будет ограничено только одним сроком, и он больше не сможет занять этот пост в будущем. Об этом пишет издание Berliner Zeitung. «Зеленский должен теперь понять, что он никогда больше не будет президентом», — говорится в материале издания. Там добавили, что критика в адрес Зеленского внутри страны становится все громче. В течение долгого времени все внутриполитические разногласия были подчинены единству национальных интересов, хотя украинцы — народ, склонный к дискуссиям. Будь то внутренние слухи, борьба с коррупцией, реформы в судебной системе или внешнеполитические ориентиры — все должно было приспосабливаться к военному конфликту и, при необходимости, отступать на второй план, заключили в материале. Владимир Зеленский теряет поддержку населения страны, а бывший украинский чиновник заявил, что у киевских властей отсутствует четкая военная стратегия. При этом Запад призывает Украину не сдавать свои позиции. Также чиновник выражает сомнение в уровне дипломатии своей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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