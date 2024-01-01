На Украине отчитали Зеленского за решение по мобилизации

The Times: на Украине нет военной стратегии, мобилизуют всех

01 января 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Бывший чиновник Украины заявил, что в Киеве нет стратегии при ведении боевых действий с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку у себя в стране среди жителей. По словам бывшего украинского чиновника, в Киеве не существует военной стратегии, и женщин, и мужчин мобилизуют на фронт. При этом Запад говорит, что Украина не должна сдавать свои позиции. Об этом сообщает The Times. «Бессмысленно отправлять наших солдат умирать, если у нас нет достаточного количества вооружения и ресурсов для победы. Какова стратегия, чтобы мы умирали ради чего?», — передает газета слова чиновника. Он также задался вопросом, где дипломатия на Украине. В новогоднем обращении Зеленский поставил украинцев перед выбором. По его словам, каждый житель Украины должен выбрать является ли он беженцем или гражданином. А также будет ли выполнять долг перед страной. При этом ранее в стране проводится всеобщая мобилизация. В конце 2023 года в Верховную Рауд был внесен законопроект о наказании за нарушение ее правил.

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку у себя в стране среди жителей. По словам бывшего украинского чиновника, в Киеве не существует военной стратегии, и женщин, и мужчин мобилизуют на фронт. При этом Запад говорит, что Украина не должна сдавать свои позиции. Об этом сообщает The Times. «Бессмысленно отправлять наших солдат умирать, если у нас нет достаточного количества вооружения и ресурсов для победы. Какова стратегия, чтобы мы умирали ради чего?», — передает газета слова чиновника. Он также задался вопросом, где дипломатия на Украине. В новогоднем обращении Зеленский поставил украинцев перед выбором. По его словам, каждый житель Украины должен выбрать является ли он беженцем или гражданином. А также будет ли выполнять долг перед страной. При этом ранее в стране проводится всеобщая мобилизация. В конце 2023 года в Верховную Рауд был внесен законопроект о наказании за нарушение ее правил.