На Украине отчитали Зеленского за решение по мобилизации

The Times: на Украине нет военной стратегии, мобилизуют всех
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Бывший чиновник Украины заявил, что в Киеве нет стратегии при ведении боевых действий с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку у себя в стране среди жителей. По словам бывшего украинского чиновника, в Киеве не существует военной стратегии, и женщин, и мужчин мобилизуют на фронт. При этом Запад говорит, что Украина не должна сдавать свои позиции. Об этом сообщает The Times.

«Бессмысленно отправлять наших солдат умирать, если у нас нет достаточного количества вооружения и ресурсов для победы. Какова стратегия, чтобы мы умирали ради чего?», — передает газета слова чиновника. Он также задался вопросом, где дипломатия на Украине.

В новогоднем обращении Зеленский поставил украинцев перед выбором. По его словам, каждый житель Украины должен выбрать является ли он беженцем или гражданином. А также будет ли выполнять долг перед страной. При этом ранее в стране проводится всеобщая мобилизация. В конце 2023 года в Верховную Рауд был внесен законопроект о наказании за нарушение ее правил.

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Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку у себя в стране среди жителей. По словам бывшего украинского чиновника, в Киеве не существует военной стратегии, и женщин, и мужчин мобилизуют на фронт. При этом Запад говорит, что Украина не должна сдавать свои позиции. Об этом сообщает The Times. «Бессмысленно отправлять наших солдат умирать, если у нас нет достаточного количества вооружения и ресурсов для победы. Какова стратегия, чтобы мы умирали ради чего?», — передает газета слова чиновника. Он также задался вопросом, где дипломатия на Украине. В новогоднем обращении Зеленский поставил украинцев перед выбором. По его словам, каждый житель Украины должен выбрать является ли он беженцем или гражданином. А также будет ли выполнять долг перед страной. При этом ранее в стране проводится всеобщая мобилизация. В конце 2023 года в Верховную Рауд был внесен законопроект о наказании за нарушение ее правил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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