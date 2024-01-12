СК возбудил дело после травмирования курганского мальчика на челябинском курорте

12 января 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на курорте «Солнечная долина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В следственном управлении СКР по Челябинской области 12 января возбуждено уголовное дело по факту травмирования мальчика из Кургана на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Об этом сообщили в пресс-службе управления. «На горнолыжном курорте в Миассе тяжело травмирован шестилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Ребенок находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», — заявили в пресс-службе. Несчастный случай произошел 12 января около 12 часов 30 минут на бесплатном детском ленточном подъемнике. Шестилетний мальчик поднимался с инструктором и в конце подъема упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт. Мальчика реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2. Позднее стало известно, что он находится в коме. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области URA.RU заявили, что ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

В следственном управлении СКР по Челябинской области 12 января возбуждено уголовное дело по факту травмирования мальчика из Кургана на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Об этом сообщили в пресс-службе управления. «На горнолыжном курорте в Миассе тяжело травмирован шестилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Ребенок находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», — заявили в пресс-службе. Несчастный случай произошел 12 января около 12 часов 30 минут на бесплатном детском ленточном подъемнике. Шестилетний мальчик поднимался с инструктором и в конце подъема упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт. Мальчика реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2. Позднее стало известно, что он находится в коме. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области URA.RU заявили, что ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.