СК возбудил дело после травмирования курганского мальчика на челябинском курорте

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, подъемник, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжники, курорт
ЧП произошло на курорте «Солнечная долина» Фото:

В следственном управлении СКР по Челябинской области 12 января возбуждено уголовное дело по факту травмирования мальчика из Кургана на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«На горнолыжном курорте в Миассе тяжело травмирован шестилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Ребенок находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», — заявили в пресс-службе.

Несчастный случай произошел 12 января около 12 часов 30 минут на бесплатном детском ленточном подъемнике. Шестилетний мальчик поднимался с инструктором и в конце подъема упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт. Мальчика реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2. Позднее стало известно, что он находится в коме. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области URA.RU заявили, что ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

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В следственном управлении СКР по Челябинской области 12 января возбуждено уголовное дело по факту травмирования мальчика из Кургана на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Об этом сообщили в пресс-службе управления. «На горнолыжном курорте в Миассе тяжело травмирован шестилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Ребенок находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», — заявили в пресс-службе. Несчастный случай произошел 12 января около 12 часов 30 минут на бесплатном детском ленточном подъемнике. Шестилетний мальчик поднимался с инструктором и в конце подъема упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и ребенок начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт. Мальчика реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2. Позднее стало известно, что он находится в коме. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области URA.RU заявили, что ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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