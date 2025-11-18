Логотип РИА URA.RU
В Челябинске жестко задержали водителя, который заехал на капот другого авто. Видео

19 ноября 2025 в 01:10
Водителя иномарки пришлось доставать из салона

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске поймали водителя, который во время преследования совершил ДТП. Инцидент произошел на Тополиной аллее. Чтобы задержать нарушителя, который заехал на капот другого автомобиля, сотрудникам ДПС пришлось разбить стекло.

На кадрах видно, как водитель китайского внедорожника, наехавший во дворе на капот другой иномарки, не желал покидать салон. Чтобы разблокировать дверь, пришлось разбить стекло.

Жители микрорайона предположили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия присутствовали очевидцы, которые наблюдали за действиями сотрудников ДПС и задержанием нарушителя. 

Недавно в Челябинске пьяный водитель Ford, лишенный прав, врезался в ограждение и столб. Уровень алкоголя в его крови составил 1,282 мг/л. На мужчину завели уголовное дело, так как ранее он был уже наказан за нетрезвую езду и сел за руль, будучи лишенным прав.

