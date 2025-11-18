Водителя иномарки пришлось доставать из салона Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске поймали водителя, который во время преследования совершил ДТП. Инцидент произошел на Тополиной аллее. Чтобы задержать нарушителя, который заехал на капот другого автомобиля, сотрудникам ДПС пришлось разбить стекло.

На кадрах видно, как водитель китайского внедорожника, наехавший во дворе на капот другой иномарки, не желал покидать салон. Чтобы разблокировать дверь, пришлось разбить стекло.

Жители микрорайона предположили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия присутствовали очевидцы, которые наблюдали за действиями сотрудников ДПС и задержанием нарушителя.

