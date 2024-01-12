Происшествия Гладков сообщил об обстреле сел Козинка и Глотово 12 января 2024 в 20:10 Размер текста - 17 + Гладков рассказал об обстрелах сел в Белгородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области под обстрел ВСУ попали села Козинка и Глотовка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал он в telegram-канале. Были повреждены три автомобиля, пострадавших нет. Кроме того, под обстрел попало село Глотовка, пострадавших также нет. В этот же день украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над Белгородской областью. Руководитель исполкома «Народного фронта» в Калужской области Дмитрий Афанасьев объяснил, почему ВСУ атакуют центр России. В Белгородской области под обстрел ВСУ попали села Козинка и Глотовка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал он в telegram-канале. Были повреждены три автомобиля, пострадавших нет. Кроме того, под обстрел попало село Глотовка, пострадавших также нет. В этот же день украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над Белгородской областью. Руководитель исполкома «Народного фронта» в Калужской области Дмитрий Афанасьев объяснил, почему ВСУ атакуют центр России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям