Гладков рассказал об обстрелах сел в Белгородской области
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгородской области под обстрел ВСУ попали села Козинка и Глотовка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», —
В этот же день украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над Белгородской областью. Руководитель исполкома «Народного фронта» в Калужской области Дмитрий Афанасьев объяснил, почему ВСУ атакуют центр России.
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