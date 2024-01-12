Гладков сообщил об обстреле сел Козинка и Глотово

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков рассказал об обстрелах сел в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области под обстрел ВСУ попали села Козинка и Глотовка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал он в telegram-канале. Были повреждены три автомобиля, пострадавших нет. Кроме того, под обстрел попало село Глотовка, пострадавших также нет.

В этот же день украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над Белгородской областью. Руководитель исполкома «Народного фронта» в Калужской области Дмитрий Афанасьев объяснил, почему ВСУ атакуют центр России.

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В Белгородской области под обстрел ВСУ попали села Козинка и Глотовка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал он в telegram-канале. Были повреждены три автомобиля, пострадавших нет. Кроме того, под обстрел попало село Глотовка, пострадавших также нет. В этот же день украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над Белгородской областью. Руководитель исполкома «Народного фронта» в Калужской области Дмитрий Афанасьев объяснил, почему ВСУ атакуют центр России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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