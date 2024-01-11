Почему ВСУ атакуют центр России

Оператор БПЛА Афанасьев: дроны на дальних расстояниях летят без взрывчатки

12 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

На дальние расстояния ВСУ направляет дроны без военно-стратегического смысла, считает Дмитрий Афанасьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака ВСУ по центру России носит демонстративный характер, так как дроны не могут переносить взрывчатку на дальние расстояния. Об этом URA.RU рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» (общественное движение, созданное в 2011 году по предложению президента РФ Владимира Путина) в Калужской области, ветеран СВО, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Дмитрий Афанасьев. «Если противник направляет дрон на дальнее расстояние, то цель его полета обычно не боевая, а демонстративная. Летательный аппарат заправляется по-максимуму топливом и идет без боекомплекта, чтобы запугать гражданских лиц. Никакого военно-стратегического смысла в таких дальних атаках нет. Путь военных дронов, которые загружены взрывчаткой и нацелены на инфраструктурные объекты, отслеживается, чаще всего такие прилеты идут по приграничью (Курская, Брянская, Белгородская область). Таким образом враг отвлекает внимание людей от других историй», — объяснил Дмитрий Афанасьев. При этом в беседе с URA.RU военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов отметил, что Украина начала использовать улучшенные БПЛА. «Украинские вооруженные формирования стали использовать беспилотники из новых партий, которые пришли из-за границы. У этих дронов появились новые возможности, новое программное обеспечение, которое позволяет использовать их на большей дальности. ВСУ пытаются перейти на более сложный уровень развития конфликта и переводит его на более жесткий режим», — сказал собеседник агентства. Систему защиты можно улучшить, считает Насонов. «Режим работы РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU) нужно менять. Есть необходимость иметь дежурные силы, средства и при возникновении сложности включать на максимальные возможности, чтобы минимизировать, сбить с курса, с геолокационных результатов наведение», — подчеркнул эксперт. Военный эксперт добавил, что важные объекты инфраструктуры территорий, которые постоянно подвергаются атакам ВСУ, сейчас активно защищают российские военные. «Такие прилеты осуществляются уже на протяжении двух лет. Сегодня все значимые объекты прикрыты военными. В прошлом году десятки дронов приземлялись, в том числе, в Калужской области. Сейчас мы уже лучше им противодействуем. Все меры приняты, объекты прикрыты. Системы РЭБ эволюционируют и развиваются», — заявил Афанасьев. Ранее три украинских беспилотника были перехвачены дежурными средствами ПВО РФ над территорией Ростовской и Тульской области. Под атаку ВСУ попала и Калужская область. По мнению экс-депутата Харьковского горсовета, руководителя telegram-канала «Украина.ру» Константина Кеворкяна, пока ситуация не изменится. Возможен риск усиления числа атак по российским территориям. Так как чем хуже будут обстоять дела на фронтах для Киева, тем больше оружия Украина будет получать от западных союзников, считал Кеворкян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атака ВСУ по центру России носит демонстративный характер, так как дроны не могут переносить взрывчатку на дальние расстояния. Об этом URA.RU рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» (общественное движение, созданное в 2011 году по предложению президента РФ Владимира Путина) в Калужской области, ветеран СВО, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Дмитрий Афанасьев. «Если противник направляет дрон на дальнее расстояние, то цель его полета обычно не боевая, а демонстративная. Летательный аппарат заправляется по-максимуму топливом и идет без боекомплекта, чтобы запугать гражданских лиц. Никакого военно-стратегического смысла в таких дальних атаках нет. Путь военных дронов, которые загружены взрывчаткой и нацелены на инфраструктурные объекты, отслеживается, чаще всего такие прилеты идут по приграничью (Курская, Брянская, Белгородская область). Таким образом враг отвлекает внимание людей от других историй», — объяснил Дмитрий Афанасьев. При этом в беседе с URA.RU военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов отметил, что Украина начала использовать улучшенные БПЛА. «Украинские вооруженные формирования стали использовать беспилотники из новых партий, которые пришли из-за границы. У этих дронов появились новые возможности, новое программное обеспечение, которое позволяет использовать их на большей дальности. ВСУ пытаются перейти на более сложный уровень развития конфликта и переводит его на более жесткий режим», — сказал собеседник агентства. Систему защиты можно улучшить, считает Насонов. «Режим работы РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU) нужно менять. Есть необходимость иметь дежурные силы, средства и при возникновении сложности включать на максимальные возможности, чтобы минимизировать, сбить с курса, с геолокационных результатов наведение», — подчеркнул эксперт. Военный эксперт добавил, что важные объекты инфраструктуры территорий, которые постоянно подвергаются атакам ВСУ, сейчас активно защищают российские военные. «Такие прилеты осуществляются уже на протяжении двух лет. Сегодня все значимые объекты прикрыты военными. В прошлом году десятки дронов приземлялись, в том числе, в Калужской области. Сейчас мы уже лучше им противодействуем. Все меры приняты, объекты прикрыты. Системы РЭБ эволюционируют и развиваются», — заявил Афанасьев. Ранее три украинских беспилотника были перехвачены дежурными средствами ПВО РФ над территорией Ростовской и Тульской области. Под атаку ВСУ попала и Калужская область. По мнению экс-депутата Харьковского горсовета, руководителя telegram-канала «Украина.ру» Константина Кеворкяна, пока ситуация не изменится. Возможен риск усиления числа атак по российским территориям. Так как чем хуже будут обстоять дела на фронтах для Киева, тем больше оружия Украина будет получать от западных союзников, считал Кеворкян.