В центре Кургана на парковке массово штрафуют автомобилистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Курганцев массово оштрафовали за нарушение правил парковки Фото:

В Кургане на парковке у кафе на площади Ленина массово оштрафовали автомобилистов, так как появился знак, что стоянка запрещена после 20:00. Об этом URA.RU сообщили горожане.

«Мы с друзьями припарковали машины на площади Ленина и зашли в кафе. Около 22:00 подъехал автомобиль ГИБДД. Сотрудники дождались водителей и выписали штрафы для каждого по 1500 рублей, поскольку появились знаки о том, что стоянка с 20:00 до 06:00 запрещена», — рассказали курганцы.

По словам горожан, на парковке находилось более десяти машин. Курганцы добавили, что сотрудники кафе не смогли предупредить клиентов-автовладельцев, поскольку раньше они этих знаков не видели.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на парковке у кафе на площади Ленина массово оштрафовали автомобилистов, так как появился знак, что стоянка запрещена после 20:00. Об этом URA.RU сообщили горожане. «Мы с друзьями припарковали машины на площади Ленина и зашли в кафе. Около 22:00 подъехал автомобиль ГИБДД. Сотрудники дождались водителей и выписали штрафы для каждого по 1500 рублей, поскольку появились знаки о том, что стоянка с 20:00 до 06:00 запрещена», — рассказали курганцы. По словам горожан, на парковке находилось более десяти машин. Курганцы добавили, что сотрудники кафе не смогли предупредить клиентов-автовладельцев, поскольку раньше они этих знаков не видели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...