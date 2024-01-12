В центре Кургана на парковке массово штрафуют автомобилистов. Фото

12 января 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Курганцев массово оштрафовали за нарушение правил парковки Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане на парковке у кафе на площади Ленина массово оштрафовали автомобилистов, так как появился знак, что стоянка запрещена после 20:00. Об этом URA.RU сообщили горожане. «Мы с друзьями припарковали машины на площади Ленина и зашли в кафе. Около 22:00 подъехал автомобиль ГИБДД. Сотрудники дождались водителей и выписали штрафы для каждого по 1500 рублей, поскольку появились знаки о том, что стоянка с 20:00 до 06:00 запрещена», — рассказали курганцы. По словам горожан, на парковке находилось более десяти машин. Курганцы добавили, что сотрудники кафе не смогли предупредить клиентов-автовладельцев, поскольку раньше они этих знаков не видели.

В Кургане на парковке у кафе на площади Ленина массово оштрафовали автомобилистов, так как появился знак, что стоянка запрещена после 20:00. Об этом URA.RU сообщили горожане. «Мы с друзьями припарковали машины на площади Ленина и зашли в кафе. Около 22:00 подъехал автомобиль ГИБДД. Сотрудники дождались водителей и выписали штрафы для каждого по 1500 рублей, поскольку появились знаки о том, что стоянка с 20:00 до 06:00 запрещена», — рассказали курганцы. По словам горожан, на парковке находилось более десяти машин. Курганцы добавили, что сотрудники кафе не смогли предупредить клиентов-автовладельцев, поскольку раньше они этих знаков не видели.