12 января 2024

Отец журналиста из США обвинил Байдена и Зеленского в смерти сына в тюрьме на Украине

Отец американского журналиста обвинил в его смерти президентов США и Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, тюрьма, замок, скамья подсудимых, суд, клетка
По словам отца Лиры, блогера пытали и держали без связи с внешним миром Фото:

Отец американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. Об этом написал журналист Александр Рубинштейн.

«Я не могу смириться с тем, что мой сын умер. <…> Посольство США не сделало ничего, чтобы помочь моему сыну. Ответственность за эту трагедию несет диктатор Зеленский при попустительстве дряхлого американского президента Джо Байдена», — цитирует отца Лиры в социальной сети Х Рубинштейн.

Лира находился в заключении восемь месяцев и 11 дней, говорит его отец. По его словам, блогера пытали и держали без связи с внешним миром.

На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. Отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.

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Отец американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. Об этом написал журналист Александр Рубинштейн. «Я не могу смириться с тем, что мой сын умер. <…> Посольство США не сделало ничего, чтобы помочь моему сыну. Ответственность за эту трагедию несет диктатор Зеленский при попустительстве дряхлого американского президента Джо Байдена», — цитирует отца Лиры в социальной сети Х Рубинштейн. Лира находился в заключении восемь месяцев и 11 дней, говорит его отец. По его словам, блогера пытали и держали без связи с внешним миром. На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. Отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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