Отец американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. Об этом написал журналист Александр Рубинштейн.
«Я не могу смириться с тем, что мой сын умер. <…> Посольство США не сделало ничего, чтобы помочь моему сыну. Ответственность за эту трагедию несет диктатор Зеленский при попустительстве дряхлого американского президента Джо Байдена», — цитирует отца Лиры в
Лира находился в заключении восемь месяцев и 11 дней, говорит его отец. По его словам, блогера пытали и держали без связи с внешним миром.
На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. Отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.
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