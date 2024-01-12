Отец журналиста из США обвинил Байдена и Зеленского в смерти сына в тюрьме на Украине

Отец американского журналиста обвинил в его смерти президентов США и Украины

13 января 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

По словам отца Лиры, блогера пытали и держали без связи с внешним миром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отец американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. Об этом написал журналист Александр Рубинштейн. «Я не могу смириться с тем, что мой сын умер. <…> Посольство США не сделало ничего, чтобы помочь моему сыну. Ответственность за эту трагедию несет диктатор Зеленский при попустительстве дряхлого американского президента Джо Байдена», — цитирует отца Лиры в социальной сети Х Рубинштейн. Лира находился в заключении восемь месяцев и 11 дней, говорит его отец. По его словам, блогера пытали и держали без связи с внешним миром. На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. Отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.

Отец американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. Об этом написал журналист Александр Рубинштейн. «Я не могу смириться с тем, что мой сын умер. <…> Посольство США не сделало ничего, чтобы помочь моему сыну. Ответственность за эту трагедию несет диктатор Зеленский при попустительстве дряхлого американского президента Джо Байдена», — цитирует отца Лиры в социальной сети Х Рубинштейн. Лира находился в заключении восемь месяцев и 11 дней, говорит его отец. По его словам, блогера пытали и держали без связи с внешним миром. На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. Отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.