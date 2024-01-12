12 января 2024

Критиковавший Зеленского американский журналист скончался в украинской тюрьме

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В украинской тюрьме умер блогер из США Фото:

На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в соцсети американский журналист Такер Карлсон.

«Гонсало Лира умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского. Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», — рассказал Карлсон в социальной сети X.

Карлсон отметил, что говорил с отцом блогера несколько недель назад. Он добавил, что отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.

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На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в соцсети американский журналист Такер Карлсон. «Гонсало Лира умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского. Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», — рассказал Карлсон в социальной сети X. Карлсон отметил, что говорил с отцом блогера несколько недель назад. Он добавил, что отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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