На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в соцсети американский журналист Такер Карлсон.
«Гонсало Лира умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского. Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», — рассказал Карлсон в социальной сети X.
Карлсон отметил, что говорил с отцом блогера несколько недель назад. Он добавил, что отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.
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