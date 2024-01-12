Критиковавший Зеленского американский журналист скончался в украинской тюрьме

12 января 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

В украинской тюрьме умер блогер из США Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в соцсети американский журналист Такер Карлсон. «Гонсало Лира умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского. Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», — рассказал Карлсон в социальной сети X. Карлсон отметил, что говорил с отцом блогера несколько недель назад. Он добавил, что отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.

На Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в соцсети американский журналист Такер Карлсон. «Гонсало Лира умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского. Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», — рассказал Карлсон в социальной сети X. Карлсон отметил, что говорил с отцом блогера несколько недель назад. Он добавил, что отец Гонсало Лира опасался, что его сына убьют на Украине.