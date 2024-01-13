В поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся склад
В поселке Шушары под Санкт-Петербургом горит склад маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает Shot.
«Крупный пожар на складе Wildberries в питерских Шушарах. Огонь охватил 1000 квадратов», — предают авторы канала. Отмечается, что возгоранию присвоен особый уровень опасности. В настоящий момент на месте происшествия работают 83 спасателя и 20 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
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