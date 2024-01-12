МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

МЧС: в Свердловской области ожидается сильный мороз до -40 градусов

13 января 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Морозы в Свердловской области задержатся на несколько дней, считают в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 13—15 января ожидаются сильные морозы с температурой до -40 градусов. С таким обращением выступили в региональном ГУ МЧС. «Минимальная температура воздуха упадет до -40 градусов. Будьте бдительны! Главное управление МЧС России по Свердловской области в морозные дни просит жителей быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье. На период низких температур следует воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, туристам — походов», — сказано в сообщении. Также спасатели предостерегли автомобилистов от использования личного транспорта в сильные морозы. Сообщить о происшествии необходимо по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112». Власти Свердловской области запретили высаживать детей из автобусов в морозы. В департаменте информполитики региона отметили, что общественный транспорт должен быть подготовлен для работы в морозные дни.

В Свердловской области 13—15 января ожидаются сильные морозы с температурой до -40 градусов. С таким обращением выступили в региональном ГУ МЧС. «Минимальная температура воздуха упадет до -40 градусов. Будьте бдительны! Главное управление МЧС России по Свердловской области в морозные дни просит жителей быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье. На период низких температур следует воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, туристам — походов», — сказано в сообщении. Также спасатели предостерегли автомобилистов от использования личного транспорта в сильные морозы. Сообщить о происшествии необходимо по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112». Власти Свердловской области запретили высаживать детей из автобусов в морозы. В департаменте информполитики региона отметили, что общественный транспорт должен быть подготовлен для работы в морозные дни.