12 января 2024

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

МЧС: в Свердловской области ожидается сильный мороз до -40 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Морозы в Свердловской области задержатся на несколько дней, считают в МЧС Фото:

В Свердловской области 13—15 января ожидаются сильные морозы с температурой до -40 градусов. С таким обращением выступили в региональном ГУ МЧС.

«Минимальная температура воздуха упадет до -40 градусов. Будьте бдительны! Главное управление МЧС России по Свердловской области в морозные дни просит жителей быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье. На период низких температур следует воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, туристам — походов», — сказано в сообщении.

Также спасатели предостерегли автомобилистов от использования личного транспорта в сильные морозы. Сообщить о происшествии необходимо по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Власти Свердловской области запретили высаживать детей из автобусов в морозы. В департаменте информполитики региона отметили, что общественный транспорт должен быть подготовлен для работы в морозные дни.

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В Свердловской области 13—15 января ожидаются сильные морозы с температурой до -40 градусов. С таким обращением выступили в региональном ГУ МЧС. «Минимальная температура воздуха упадет до -40 градусов. Будьте бдительны! Главное управление МЧС России по Свердловской области в морозные дни просит жителей быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье. На период низких температур следует воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, туристам — походов», — сказано в сообщении. Также спасатели предостерегли автомобилистов от использования личного транспорта в сильные морозы. Сообщить о происшествии необходимо по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112». Власти Свердловской области запретили высаживать детей из автобусов в морозы. В департаменте информполитики региона отметили, что общественный транспорт должен быть подготовлен для работы в морозные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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