Свердловские власти запретили высаживать детей из автобусов в морозы

10 января 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в регионе опустится до -29 градусов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Власти Свердловской области обратили внимание перевозчиков на то, что в морозы, которые пришли в регион, запрещено высаживать детей из автобусов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона в telegram-канале. «Весь транспорт должен быть подготовлен к работе в условиях низкой температуры. Также акцентировано внимание перевозчиков на запрете высаживать детей из автобусов, если у них нечем платить за проезд», — говорится в сообщении. В Свердловской области в некоторых районах температура воздуха опустилась до -29 градусов, поэтому региональные министерство транспорта и ЖКХ работают в усиленном режиме. В частности, дорожным службам предписали обратить внимание, чтобы на проезжей части не образовывались наледь и снежные накаты. Подрядчикам рекомендуют использовать специальный противогололедный материал для температур ниже 20 градусов, на дороги выведут 300 единиц техники. Предприятиям энергетики и ЖКХ, в свою очередь, предписали проверить исправность автономных источников электроснабжения и резервный запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов. В случае возникновения ЧП свердловчане могут звонить по номерам 101 (МЧС) и 112.

Власти Свердловской области обратили внимание перевозчиков на то, что в морозы, которые пришли в регион, запрещено высаживать детей из автобусов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона в telegram-канале. «Весь транспорт должен быть подготовлен к работе в условиях низкой температуры. Также акцентировано внимание перевозчиков на запрете высаживать детей из автобусов, если у них нечем платить за проезд», — говорится в сообщении. В Свердловской области в некоторых районах температура воздуха опустилась до -29 градусов, поэтому региональные министерство транспорта и ЖКХ работают в усиленном режиме. В частности, дорожным службам предписали обратить внимание, чтобы на проезжей части не образовывались наледь и снежные накаты. Подрядчикам рекомендуют использовать специальный противогололедный материал для температур ниже 20 градусов, на дороги выведут 300 единиц техники. Предприятиям энергетики и ЖКХ, в свою очередь, предписали проверить исправность автономных источников электроснабжения и резервный запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов. В случае возникновения ЧП свердловчане могут звонить по номерам 101 (МЧС) и 112.