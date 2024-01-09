Свердловские власти запретили высаживать детей из автобусов в морозы

Власти Свердловской области обратили внимание перевозчиков на то, что в морозы, которые пришли в регион, запрещено высаживать детей из автобусов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона в telegram-канале.
«Весь транспорт должен быть подготовлен к работе в условиях низкой температуры. Также акцентировано внимание перевозчиков на запрете высаживать детей из автобусов, если у них нечем платить за проезд», — говорится в сообщении.
В Свердловской области в некоторых районах температура воздуха опустилась до -29 градусов, поэтому региональные министерство транспорта и ЖКХ работают в усиленном режиме. В частности, дорожным службам предписали обратить внимание, чтобы на проезжей части не образовывались наледь и снежные накаты. Подрядчикам рекомендуют использовать специальный противогололедный материал для температур ниже 20 градусов, на дороги выведут 300 единиц техники.
Предприятиям энергетики и ЖКХ, в свою очередь, предписали проверить исправность автономных источников электроснабжения и резервный запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов. В случае возникновения ЧП свердловчане могут звонить по номерам 101 (МЧС) и 112.
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