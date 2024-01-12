В ХМАО родители подопечных вступились за тренера, уличенного в педофилии

13 января 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Семьи подопечных тренера по хоккею, которого заподозрили в педофилии, не верят в его виновность Фото: Евгений Листюк © URA.RU В Нижневартовске родители подопечных тренера по хоккею одной из спортивных школ города, которого заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней, заявили, что не верят в его виновность. В переписке с журналистом URA.RU матери нижневартовских хоккеистов заявили, что тренер их детей ни разу не был уличен ни в чем порочащем, и им довольны и воспитанники, и их родители. «Он отличный тренер, и никогда ни в чем таком не был замечен. Тем более, девушка из переписки вряд ли его подопечная — он тренирует мальчиков до семи лет, и они, подрастая, переходят к другому наставнику», — поделилась одна из мам на условиях анонимности. Вторая опрошенная родительница тоже не смогла вспомнить ни одной компрометирующей ситуации. «Могу сказать, что ничего подобного даже рядом у нас в группе не было. Много кто из детей ходит с несовершеннолетними сестрами. И они также наблюдают за ходом тренировки, переодевают младших. И он ко всем относится абсолютно одинаково. Мы чаще всего почти последние уходим, так что ничего подобного замечено не было. К своей работе очень ответственно подходит, как тренер и человек — просто замечательный. Ребенок сказал, что если он перестанет преподавать, то к другому тренеру он ходить не будет, настолько ему нравится», — рассказала вартовчанка. Департамент соцполитики Нижневартовска проводит проверку инцидента. В пресс-службу СК направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что тренера хоккейной сборной Нижневартовска заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней. В сети появились скриншоты сообщений, в которых указано, что разница в возрасте между участниками беседы — 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске родители подопечных тренера по хоккею одной из спортивных школ города, которого заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней, заявили, что не верят в его виновность. В переписке с журналистом URA.RU матери нижневартовских хоккеистов заявили, что тренер их детей ни разу не был уличен ни в чем порочащем, и им довольны и воспитанники, и их родители. «Он отличный тренер, и никогда ни в чем таком не был замечен. Тем более, девушка из переписки вряд ли его подопечная — он тренирует мальчиков до семи лет, и они, подрастая, переходят к другому наставнику», — поделилась одна из мам на условиях анонимности. Вторая опрошенная родительница тоже не смогла вспомнить ни одной компрометирующей ситуации. «Могу сказать, что ничего подобного даже рядом у нас в группе не было. Много кто из детей ходит с несовершеннолетними сестрами. И они также наблюдают за ходом тренировки, переодевают младших. И он ко всем относится абсолютно одинаково. Мы чаще всего почти последние уходим, так что ничего подобного замечено не было. К своей работе очень ответственно подходит, как тренер и человек — просто замечательный. Ребенок сказал, что если он перестанет преподавать, то к другому тренеру он ходить не будет, настолько ему нравится», — рассказала вартовчанка. Департамент соцполитики Нижневартовска проводит проверку инцидента. В пресс-службу СК направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что тренера хоккейной сборной Нижневартовска заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней. В сети появились скриншоты сообщений, в которых указано, что разница в возрасте между участниками беседы — 10 лет.