12 января 2024

В ХМАО родители подопечных вступились за тренера, уличенного в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая тренировка ХК Югра в новом составе + изменения на арене, шайба, хоккей
Семьи подопечных тренера по хоккею, которого заподозрили в педофилии, не верят в его виновность Фото:

В Нижневартовске родители подопечных тренера по хоккею одной из спортивных школ города, которого заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней, заявили, что не верят в его виновность. В переписке с журналистом URA.RU матери нижневартовских хоккеистов заявили, что тренер их детей ни разу не был уличен ни в чем порочащем, и им довольны и воспитанники, и их родители.

«Он отличный тренер, и никогда ни в чем таком не был замечен. Тем более, девушка из переписки вряд ли его подопечная — он тренирует мальчиков до семи лет, и они, подрастая, переходят к другому наставнику», — поделилась одна из мам на условиях анонимности.

Вторая опрошенная родительница тоже не смогла вспомнить ни одной компрометирующей ситуации. «Могу сказать, что ничего подобного даже рядом у нас в группе не было. Много кто из детей ходит с несовершеннолетними сестрами. И они также наблюдают за ходом тренировки, переодевают младших. И он ко всем относится абсолютно одинаково. Мы чаще всего почти последние уходим, так что ничего подобного замечено не было. К своей работе очень ответственно подходит, как тренер и человек — просто замечательный. Ребенок сказал, что если он перестанет преподавать, то к другому тренеру он ходить не будет, настолько ему нравится», — рассказала вартовчанка.

Департамент соцполитики Нижневартовска проводит проверку инцидента. В пресс-службу СК направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что тренера хоккейной сборной Нижневартовска заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней. В сети появились скриншоты сообщений, в которых указано, что разница в возрасте между участниками беседы — 10 лет.

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В Нижневартовске родители подопечных тренера по хоккею одной из спортивных школ города, которого заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней, заявили, что не верят в его виновность. В переписке с журналистом URA.RU матери нижневартовских хоккеистов заявили, что тренер их детей ни разу не был уличен ни в чем порочащем, и им довольны и воспитанники, и их родители. «Он отличный тренер, и никогда ни в чем таком не был замечен. Тем более, девушка из переписки вряд ли его подопечная — он тренирует мальчиков до семи лет, и они, подрастая, переходят к другому наставнику», — поделилась одна из мам на условиях анонимности. Вторая опрошенная родительница тоже не смогла вспомнить ни одной компрометирующей ситуации. «Могу сказать, что ничего подобного даже рядом у нас в группе не было. Много кто из детей ходит с несовершеннолетними сестрами. И они также наблюдают за ходом тренировки, переодевают младших. И он ко всем относится абсолютно одинаково. Мы чаще всего почти последние уходим, так что ничего подобного замечено не было. К своей работе очень ответственно подходит, как тренер и человек — просто замечательный. Ребенок сказал, что если он перестанет преподавать, то к другому тренеру он ходить не будет, настолько ему нравится», — рассказала вартовчанка. Департамент соцполитики Нижневартовска проводит проверку инцидента. В пресс-службу СК направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что тренера хоккейной сборной Нижневартовска заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней. В сети появились скриншоты сообщений, в которых указано, что разница в возрасте между участниками беседы — 10 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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