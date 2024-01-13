Baza: пожар под Петербургом может быть связан с конфликтом мигрантов

13 января 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Мигранты устроили поножовщину у склада Wildberries Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Незадолго до пожара на складе Wildberries в Шушарах мигранты в Санкт-Петербурге устроили драку на ножах. После этого полиция устроила профилактический рейд на складском помещении. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Накануне пожара на складе Wildberries проходили массовые проверки силовиков. Причиной их стала поножовщина двух бомбил рядом со складом», — передает telegram-канал. Уточняется, что массовая поножовщина произошла в ночь с 10 на 11 января. Тогда один из водителей намеревался встать возле склада, но ему запретили другие мигранты. Во время драки одному из участников конфликта нанесли несколько ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали. Тогда полиция возбудила уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Позже силовики приехали на склад Wildberries и провели проверку всех сотрудников маркетплейса. Пожар на складе в Шушарах произошел 13 января. Сначала площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров, однако спустя время достигла 50 тысяч квадратов, сообщили в МЧС, передает телеканал 360. Пожару также был присвоен особый уровень опасности.

Незадолго до пожара на складе Wildberries в Шушарах мигранты в Санкт-Петербурге устроили драку на ножах. После этого полиция устроила профилактический рейд на складском помещении. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Накануне пожара на складе Wildberries проходили массовые проверки силовиков. Причиной их стала поножовщина двух бомбил рядом со складом», — передает telegram-канал. Уточняется, что массовая поножовщина произошла в ночь с 10 на 11 января. Тогда один из водителей намеревался встать возле склада, но ему запретили другие мигранты. Во время драки одному из участников конфликта нанесли несколько ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали. Тогда полиция возбудила уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Позже силовики приехали на склад Wildberries и провели проверку всех сотрудников маркетплейса. Пожар на складе в Шушарах произошел 13 января. Сначала площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров, однако спустя время достигла 50 тысяч квадратов, сообщили в МЧС, передает телеканал 360. Пожару также был присвоен особый уровень опасности.