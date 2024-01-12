Психологи работают с девочкой из ХМАО, с которой вел интимную переписку тренер

13 января 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Девочке оказывают помощь психологи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Тренера по хоккею из Нижневартовска заподозрили в педофилии В Нижневартовске с девочкой-подростком, с которой вел интимную переписку тренер по хоккею одной из местных школ, начинают работу психологи. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова со ссылкой на местный департамент образования. «Ребенка, в отношении которого эти действия совершались, установили. С девочкой и ее семьей начинают работу психологи», — прокомментировала детский омбудсмен. Низамова уточнила, что обнародование переписки в данном случае пошло на пользу, поскольку помогло предотвратить более серьезные последствия. «Подобные ситуации и сохранение недобросовестными людьми такой переписки в дальнейшем могут привести к кибербуллингу. Сегодня мы это воспринимаем как растление ребенка в сети. Но в более взрослом возрасте такого помогающего сообщества рядом может не быть. В целом, человека подобной перепиской можно шантажировать и заставлять делать поступки, из-за которых он может вообще решить уйти из жизни. Хорошо, что такие ситуации становятся известны, когда рядом есть те, кто может помочь», — сообщила уполномоченный. В целом, омбудсмен указывает на явные нарушения кодекса педагога и норм служебной этики. При этом в спортивной школе, где работал тренер, заверили, что кадровая работа ведется. Ранее URA.RU писало, что тренер, уличенный в педофилии, решил уволиться из спортшколы. Пакет документов для проверки инцидента направлен в СК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске с девочкой-подростком, с которой вел интимную переписку тренер по хоккею одной из местных школ, начинают работу психологи. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова со ссылкой на местный департамент образования. «Ребенка, в отношении которого эти действия совершались, установили. С девочкой и ее семьей начинают работу психологи», — прокомментировала детский омбудсмен. Низамова уточнила, что обнародование переписки в данном случае пошло на пользу, поскольку помогло предотвратить более серьезные последствия. «Подобные ситуации и сохранение недобросовестными людьми такой переписки в дальнейшем могут привести к кибербуллингу. Сегодня мы это воспринимаем как растление ребенка в сети. Но в более взрослом возрасте такого помогающего сообщества рядом может не быть. В целом, человека подобной перепиской можно шантажировать и заставлять делать поступки, из-за которых он может вообще решить уйти из жизни. Хорошо, что такие ситуации становятся известны, когда рядом есть те, кто может помочь», — сообщила уполномоченный. В целом, омбудсмен указывает на явные нарушения кодекса педагога и норм служебной этики. При этом в спортивной школе, где работал тренер, заверили, что кадровая работа ведется. Ранее URA.RU писало, что тренер, уличенный в педофилии, решил уволиться из спортшколы. Пакет документов для проверки инцидента направлен в СК.