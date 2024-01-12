Тренер из ХМАО, уличенный в педофилии, решил уволиться из спортшколы

Тренер спортшколы из Нижневартовска (ХМАО), которого обвинили в домогательствах к несовершеннолетним подопечным, 13 января написал заявление об увольнении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городской мэрии.
«Сегодня тренер спортивной школы Михаил С. написал заявление на увольнение по собственному желанию», — заявили корреспонденту URA.RU. В мэрии уточнили, что в настоящее время подготовлен и отправлен пакет документов в Управление СК РФ по ХМАО-Югре для проведения проверки.
Информация об интимной переписке тренера по хоккею нижневартовской спортшколы с юными спортсменками всплыла в соцсетях 13 января. Позже родители подопечных в разговоре с корреспондентом URA.RU вступились за тренера и заявили, что не верят в его виновность.
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