Экс-премьер Польши Моравецкий заявил об огромном преимуществе РФ на фронте

13 января 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий признал успехи России в конфликте на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Российская армия обладает значительным преимуществом по сравнению с украинской. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что Москве удалось этого достичь за счет больших ресурсов и стратегической глубины. «Мы должны резюмировать <…> у России, у президента страны Владимира Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике», — подчеркнул Матеуш Моравецкий. Он также напомнил о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое длилось практически полгода. Это, по его словам, подтверждает успехи ВС РФ на поле боя. Моравецкий также добавил, что в настоящий момент Украины вызывает опасение как в самой Польше, так и в НАТО в целом. В последнее время отношения между Украиной и Польшей сильно напряжены. Основной конфликт продолжается из-за запрета Варшавой импорта украинского зерна. В декабре новым премьер-министром Польши стал Дональд Туск. Его выдвинул Сейм (нижняя палата парламента страны). URA.RU приводило основную информацию о нем. Отмечалось, что он готов возобновить поддержку Украины. После назначения нового польского премьера, президент Украины Владимир Зеленский попросил того встретиться. Туск анонсировал визит на Украину в ближайшие дни, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия обладает значительным преимуществом по сравнению с украинской. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что Москве удалось этого достичь за счет больших ресурсов и стратегической глубины. «Мы должны резюмировать <…> у России, у президента страны Владимира Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике», — подчеркнул Матеуш Моравецкий. Он также напомнил о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое длилось практически полгода. Это, по его словам, подтверждает успехи ВС РФ на поле боя. Моравецкий также добавил, что в настоящий момент Украины вызывает опасение как в самой Польше, так и в НАТО в целом. В последнее время отношения между Украиной и Польшей сильно напряжены. Основной конфликт продолжается из-за запрета Варшавой импорта украинского зерна. В декабре новым премьер-министром Польши стал Дональд Туск. Его выдвинул Сейм (нижняя палата парламента страны). URA.RU приводило основную информацию о нем. Отмечалось, что он готов возобновить поддержку Украины. После назначения нового польского премьера, президент Украины Владимир Зеленский попросил того встретиться. Туск анонсировал визит на Украину в ближайшие дни, передает телеканал 360.